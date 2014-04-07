«Онэксим» отказалась от проекта «Ё-мобиля»

Группа «Онэксим», принадлежащая Михаилу Прохорову, отказалась от проекта «Ё-мобиля» и передала на безвозмездной основе техническую документацию по платформе «Ё-мобиля» Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту («НАМИ»). Результатом трехлетней работы команды «Ё-Авто» стали реализация новейших разработок по электрической трансмиссии и суперконденсаторам, создание оригинальной конструкции кузова с использованием современных материалов.

В декабре 2010 года глава «Онэксима» (владеет 49% «Ё-Авто») Михаил Прохоров представил три действующих образца гибридного автомобиля, получившего название «Ё-мобиль» – хэтчбек, фургон и кросс-купе. О разработке проекта «народного автомобиля» бизнесмен заявил еще в начале 2010 года. Планировалось, что топливом для автомобиля будет служить бензин или газ, а вместе с двигателем внутреннего сгорания будут работать и электромоторы. Стоимость «Ё-мобиля» должна была составить 350-450 тысяч рублей. Старт производства планировался сначала на 2012 год, потом на 2014 год. В феврале производство автомобиля было перенесено на неопределенный срок, пишет агентство «Прайм».

«В текущей экономической ситуации, на фоне резкого ослабления конъюнктуры автомобильного рынка, реализовать проект производства автомобиля на заявленных условиях с прибылью стало невозможно, – заявил гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов. – Это вызвано, в первую очередь, ростом капитальных и операционных расходов в результате укрепления курса евро и вытекающего отсюда неизбежного повышения конечной цены автомобиля. На фоне резко падающего спроса на рынке мы также не видим перспективы продать количество автомобилей, предусмотренное проектом и необходимое для самоокупаемости. Все это, а также усложнение и заметное удорожание заимствований отрицательно повлияли на фундаментальные финансовые показатели проекта».

В связи с этим группа заключила соглашение с НАМИ о передаче основной технической документации по платформе «Ё-мобиля» в безвозмездное пользование. «Мы давно работаем с НАМИ и понимаем, что с учетом большого числа разнообразных проектов этого института, наши разработки могут получить более широкое применение в дальнейшем развитии как отечественного легкового, так и грузового и общественного транспорта», – комментирует соглашение гендиректор «Ё-Авто» Андрей Гинзбург.