Кирилл Иванов, директор по продажам компании «ПОРШЕ РУССЛАНД»

«Мы сконцентрировали внимание на развитии направления автомобилей с пробегом»

16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет форум «Used Cars Forum – 2022», посвященный теме автомобилей с пробегом. Сегодня, когда нехватка новых машин ощущается все острее, а цены на них «улетели в космос», реализация подержанных автомобилей становится, пожалуй, важнейшим направлением деятельности для участников российского рынка. Это касается не только дилеров, но и дистрибьюторов, которые видят здесь новые возможности для развития. Об этом мы беседовали с директором по продажам компании «ПОРШЕ РУССЛАНД» Кириллом Ивановым.

- Остались ли сейчас у вашего бренда на российском рынке какие-либо программы по сертификации автомобилей с пробегом? Если да – то какие?

- Сегмент автомобилей с пробегом давно заинтересовал компанию и для развития этого направления на российском рынке была запущена программа Porsche Approved, которая способствует сохранению высокой остаточной стоимости автомобилей Porsche. Программа отвечает за продажу сертифицированных автомобилей Porsche с пробегом. Каждый автомобиль Porsche проходит тщательную техническую проверку по 111 пунктам и подготовку в соответствии со строгими стандартами Porsche AG. На текущий момент программа Porsche Approved предлагается только на автомобили, находящиеся на гарантийном обслуживании. Все ранее оформленные сертификаты на постгарантийное обслуживание и помощь на дорогах продолжают свое действие.

- Есть мнение, что в условиях дефицита на рынке новых автомобилей можно выгодно продвигать подписку на автомобили с пробегом. Что вы думаете по этому поводу?

- Для наших покупателей автомобилей с пробегом сейчас продолжают действовать программы кредитования и лизинга. Для российского рынка подписка является относительно новым продуктом, его популярность и востребованность среди клиентов значительно зависит от ставки рефинансирования и уровня остаточной стоимости. На текущий момент, пока ставка находится на высоком уровне, интереса к подписке со стороны клиентов мы не видим. Тем не менее, мы вернемся к этому вопросу и детально проанализируем востребованность данной услуги.

- Товарных автомобилей на рынке стало меньше – как новых, так и с пробегом (особенно дилерского сегмента, до 5 – 7 лет). Как вы решаете эту проблему?

- Мы вместе с дилерами Porsche сконцентрировали сейчас свое внимание на развитии направления автомобилей с пробегом. Для наших клиентов это создает дополнительное преимущество, так как увеличивает для них выбор проверенных и подготовленных по стандартам производителя автомобилей с пробегом. На данном этапе мы не ощущаем дефицита автомобилей с пробегом.

- В каких сферах своей деятельности используете IT-инструменты?

- Глобальная стратегия Porsche заключается в приоритетном развитии своих собственных инструментов и сервисов. Одним из таких инструментов является онлайн-витрина автомобилей Porsche Finder.

В тоже время дилерам Porsche нужна гибкость в используемых решениях для оперативного реагирования на возникающие задачи на рынке. Мы рады тому, что дилеры самостоятельно выбирают передовые инструменты как в области анализа рынка, оценки принимаемых автомобилей, так и по ежедневной работе с текущим складом. Без использования инновационных IT-сервисов невозможно успешно развивать направление автомобилей с пробегом.

- Какую динамику (рост или падение) покажет вторичный рынок в 2022 году?

- По итогам 4 месяцев 2022 года мы видим снижение спроса на автомобили с пробегом, которое вызвано волатильностью валютных курсов и общей ситуацией на рынке. Продажи автомобилей с пробегом марки Porsche снизились на 15% относительно этого же периода 2021 года.

Учитывая текущую ситуацию на рынке, мы прогнозируем общее падение продаж на вторичном рынке примерно на 30% по итогам года.

Дефицит новых автомобилей будет способствовать дальнейшему развитию рынка автомобилей с пробегом. Покупатели, которые привыкли к определенному уровню сервиса и качества, сделают выбор в сторону рынка частных продавцов в последнюю очередь. Покупка у таких продавцов – это всегда лотерея и в случае каких-либо вопросов по качеству автомобиля, не всегда есть возможность такие вопросы задать продавцу. Покупка любого, а тем более премиального автомобиля – задача щепетильная и покупатель хочет быть уверен в своем выборе. Считаю, что поэтому в первую очередь клиент будет рассматривать автомобили у дилеров бренда, которые соблюдают строгие стандарты проверки и подготовки автомобиля. Программа Porsche Approved – важная часть нашего бизнеса. Мы продаем автомобили Porsche с пробегом, обеспечивая покупателям душевное спокойствие в плане покупки. Это достигается за счет того, что автомобили проходят тщательную проверку и удовлетворяют высоким стандартам, которые мы устанавливаем самостоятельно – как ведущий автомобильный бренд. Делая выбор в сторону автомобиля с пробегом Porsche Approved, можно всегда быть уверенным в продукте.

- Какая тема будет для вас самой актуальной на форуме «Used Cars Forum – 2022»?

- Нам очень приятно, что агентство «АВТОСТАТ» является очень активным игроком, который организовывает большое количество интересных и знаковых мероприятий, способствующих развитию цивилизованного рынка автомобилей с пробегом. Особо хочется отметить премию USED CAR AWARDS и исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», которые де-факто являются стандартом на рынке.

Следующие темы хотелось дополнительно обсудить на предстоящем мероприятии:

- развитие альтернативных каналов поступления авто с пробегом на склад дилера (не только от Trade-in);

- IT-инструменты для оперативного выкупа авто у клиента.

- Будете ли вы менять свой автомобиль в 2022 году? Или уже сделали это?

- У меня служебный автомобиль, так что решение за компанией.

VII ежегодный форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» состоится уже через три недели. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в нем можно здесь.