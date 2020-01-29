Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» («Автоcтат»)

В 2019 году продажи автомобилей японских брендов в РФ упали на 10%, при этом достижения Suzuki на этом фоне выглядят просто блестяще – рост на 29% по сравнению с 2018 годом. За счет чего марке удалось сделать такой рывок? Удержит ли она такой темп в 2020? Почему так много клиентов остаются верными бренду Suzuki? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил генеральный директор компании «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси.

- Давайте подведем итоги прошедшего года. С какими результатами вы его закончили и насколько ими удовлетворены?

- В начале прошлого года мы прогнозировали, что рынок вырастет на 5%, однако из-за изменения экономической ситуации в стране он показал небольшое снижение. Для нас это было негативным фактором, тем не менее, за год продажи автомобилей Suzuki выросли почти на 30%, а общий их итог превысил 7 700 автомобилей. Такой результат был достигнут по нескольким причинам. В том числе, благодаря нашей сбалансированной политике в области продаж, а также тем усилиям, которые предпринимали дилеры для продаж автомобилей в прошлом году. Мы полностью удовлетворены этим результатом.

- Какие ключевые для марки события произошли в прошлом году?

- Одним из основных факторов успеха в 2019 году можно назвать вывод на рынок двух новых моделей – обновленной Suzuki Vitara в начале года и абсолютно нового Suzuki Jimny в августе. Обе эти премьеры, безусловно, помогли нам достигнуть таких высоких результатов.

Вторым слагаемым успеха стало то, что в начале года мы поставили перед собой абсолютно определенную цель и создали четко прописанную стратегию, где указали, как именно мы будем развиваться и продавать. Мы строго придерживались этой стратегии, и это повлияло на конечный результат.

Третьим очень значимым для нас фактором успеха является взаимодействие с дилерской сетью. Нам важно, чтобы дилеры понимали политику дистрибьютора и разделяли ее. Наше взаимодействие с дилерами очень успешно, в том числе и благодаря тому, что мы делимся с ними информацией, получаем обратную связь и работаем в хорошей партнерской связке.

- Каким вы видите рынок в 2020 году в целом, и какие задачи ставите перед Suzuki?

- Наш прогноз на 2020 год – примерно минус 10% по сравнению с уровнем рынка в 2019 году. Это связано, в первую очередь, с введением нового утилизационного сбора и, как результат, с корректировкой цен на автомобили. Скорее всего, это будет иметь наибольшее влияние на развитие рынка в 2020 году.

Что касается нашей компании, то мы живем в исчислении финансовых годов – с апреля по март. В настоящий момент мы находимся в стадии согласования нового плана продаж на год, который для нас начнется в апреле. На эту цифру будут влиять как поведение рынка, так и реакция покупателей в первом квартале текущего календарного года. Однако, уже сейчас мы ставим перед собой амбициозную цель – поддержать уровень продаж 2019 года, сохранив при этом долю рынка.

- Для российского рынка очень важны продажи автомобилей в кредит. В среднем по рынку доля таких продаж приближается к 50%. Что ваша компания предлагает клиентам в этом направлении, и сколько ваших автомобилей продается в кредит?

- Для покупателей у нас есть специальное кредитное предложение по программе «Сузуки Финанс». Проникновение кредитных сделок в нашей компании несколько меньше, чем в среднем по рынку, порядка 40%. Поэтому одной из задач, стоящих перед компанией в 2020 году, является разработка и обновление этого кредитного предложения. Добавлю, что в сентябре 2019 года у нас стартовала собственная программа «Семейный автомобиль Suzuki», которая и позволяет нашим клиентам с двумя и более детьми покупать автомобили с большей выгодой.

- Сегодня растет число автопроизводителей, которые развивают у себя продажи автомобилей с пробегом или по программе трейд-ин. Планирует ли Suzuki развивать эти направления, и какова сегодня доля продаж в трейд-ин?

- У нас есть стандартная, аналогичная многим другим, программа трейд-ин. По ней сейчас продается порядка 85% автомобилей Suzuki. А для лояльных покупателей у нас предусмотрена дополнительная система мотивации менять старый Suzuki на новый, тем более что в предыдущие годы для этого была создана очень хорошая база. Безусловно, мы сохраним эту программу для наших клиентов в 2020 году.

- Как вы оцениваете стратегическое развитие российского рынка? Есть ли возможности для роста? Каких объемов рынок может достигнуть в ближайшие 3 – 5 лет?

- Все, что я могу сказать сейчас, – волноваться не стоит, Suzuki останется на этом рынке. Мы будем здесь!

Видеоверсию интервью с Юта Такахаси смотрите на канале «Автостат-ТВ»