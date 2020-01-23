Ларс Химмер, управляющий директор «Фольксваген Груп Рус» («Автостат»)

В 2019 году автомобильный рынок России после двух лет роста показал снижение на 2,3%. Что в таких условиях намерены предпринять автопроизводители? В специальном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» управляющий директор компании «Фольксваген Груп Рус» Ларс Химмер подвел итоги минувшего года и дал прогноз не только на 2020-й, но и на долгосрочную перспективу.

- Как завершился для компании 2019 год? Что было особенно важным для компании в России?

- Для автопрома 2019 год был непростым. Как показывает статистика, на рынке не было роста, и даже наблюдался небольшой спад. Однако мы усердно работали и достигли успешных результатов для марок Volkswagen Group Rus. В целом, мы довольны прошлым годом, однако хотелось бы большего – роста экономики и большего роста продаж.

- Чего вы ожидаете в 2020 году от рынка в целом и какие задачи ставите перед Группой (Volkswagen, Skoda, Audi)?

- Я уже много лет работаю в России, и рынок здесь всегда показывал или рост, или спад. Ожидание этого года – это ожидание стабильности, когда допустимы колебания в пределах пары процентов. Мы готовы как к хорошему варианту развития событий, так и к неблагоприятному. В декабре мы показали наши новые модели от Skoda – компактный кроссовер Karoq и обновленный Rapid, а в течение 2020 года мы ожидаем новинку от Volkswagen – обновленный седан Polo.

- Сейчас рынок очень сдерживает продолжающийся рост цен, при этом инфляция по 2019 году замедлилась, и есть прогнозы о том, что она будет замедляться и дальше. Как вы считаете, смогут ли цены на автомобили остановиться, и поможет ли это рынку?

- По ценам необходимо отметить несколько моментов. Конечно, они определяются рынком. В прошлом году нас всех затронул рост ставки НДС до 20% и дальнейшее ослабление рубля по отношению к другим валютам. Практически весь рост цен происходил в первой половине года, а во второй – цены стабилизировались. В этом году мы ожидаем уровень инфляции в пределах 4 – 4,5%, но четкого плана о том, что мы поднимем цены на конкретную величину, нет. Мы, в первую очередь, будем ориентироваться на спрос. Особенность российского рынка в том, что он очень динамичный, требует быстрого реагирования. Плюс – здесь высокая конкуренция.

- Какие у вас результаты по продажам автомобилей с пробегом по программе Volkswagen Das WeltAuto? Планируете ли вы в дальнейшем развивать это направление?

- Мы рассматриваем эту программу как стратегическое направление, причем не только для моделей Volkswagen. Аналогичная программа есть и у Audi.

- Сколько ваших автомобилей продается по программам кредитования?

- У всех наших марок есть собственная программа и собственный банк – «Фольксваген Банк РУС», который финансирует покупку у нас примерно каждого четвертого автомобиля. Кроме того, мы уже кредитуем автомобили с пробегом и планируем развивать это направление и дальше.

- Как вы видите российский авторынок в долгосрочной перспективе? Есть ли у него потенциал роста?

- Мы считаем, что те объемы рынка, которые были в 2019 году, и возможно будут в 2020-м, - это низкий уровень рынка. Однако, цифры в 3 – 3,5 млн машин в год, которые назывались еще 10 лет назад, безусловно, завышены. Мы оцениваем потенциал российского рынка на уровне 2 – 2,3 млн единиц в год.

- Это хороший уровень, однако в долгосрочной перспективе мы видим негативные тренды – каршеринг, снижение числа покупателей, особенно молодых людей, которые относятся к машине по-другому. Как вы думаете, насколько сильно они могут снизить рынок?

- Я не думаю, что эти тренды серьезно что-то меняют, они лишь добавляют опции по мобильности.

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