Штефан Тойхерт, генеральный директор BMW Group Россия («Автостат»)

BMW – одна из немногих премиальных марок на российском рынке, которая показывает двузначный рост. За 9 месяцев нынешнего года этот показатель у баварского бренда составил 20%, в то время как весь премиум-сегмент вырос всего лишь на 6,5%. О том, что позволяет BMW так уверенно чувствовать себя в России, и что нового компания готовит для нашего рынка, в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт. Беседа состоялась в рамках Парижского автосалона, где баварский премиум-бренд представил ряд своих новинок, о чем г-н Тойхерт также поведал нашему обозревателю Игорю Моржаретто.

- Успехи компании BMW на российском рынке очевидны – продажи растут, причем сохраняя уверенный темп. Как вы считаете, за счет чего это происходит? Новый модельный ряд? Хорошие предложения для клиентов? Еще какие-то причины?

- Когда я возглавил компанию в марте этого года, то увидел три основных момента, которые стали слагаемыми нашего успеха. Во-первых, это отличная команда как внутри самой компании, так и в дилерской сети, которая, стоит отметить, сейчас находится в прекрасном состоянии.

Во-вторых, модельный ряд компании активно обновляется и расширяется – начиная с конца прошлого года, мы презентуем 18 новых моделей или обновленных версий, большинство из которых идеально подходят именно для российского рынка. Например, направление BMW X-моделей: в конце прошлого года вышли BMW X3, X1, в начале года – Х2, летом – Х4, к концу года выходит Х5, а в начале следующего года – Х7. И все эти автомобили пользуются огромным спросом в России.

Третья составляющая успеха – это общее восстановление рынка. Несмотря на то, что премиальный сегмент в прошлом году был в «минусе», команде BMW удавалось показывать положительную динамику продаж. В этом году, когда рынок начал расти, безусловно, это помогает удерживать продажи на хорошем уровне. При этом мы до сих пор не достигли уровня продаж 2013 года, но активно движемся в этом направлении.

- По исследованиям, проведенным аналитическим агентством «АВТОСТАТ», средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет. При этом автовладельцы BMW – моложе: их средний возраст составляет 33 года. Как вы думаете, за что так ценит ваши модели российская молодежь?

- Девиз бренда BMW – «С удовольствием за рулем». Мы нацелены на эмоции покупателя. При этом все инновации, динамичность и спортивность также присущи нашему бренду: это видно как в дизайне моделей, так и в процессе взаимодействия водителя с машиной. Именно это и привлекает к нам молодых, активных и успешных людей. Благодаря дизайну, в который мы вкладываем много усилий и средств, мы не только привлекаем новых клиентов, но и сохраняем существующих – они не разочаровываются, видя те логичные изменения, которые происходят в дизайне наших моделей. Если же говорить о новом поколении в России, то эти молодые люди хорошо образованы, много путешествуют, открыто смотрят на мир и, конечно, видят успешное присутствие бренда BMW в других странах мира. Эти клиенты хотят выбирать лучшее, а лучшее – это автомобили BMW.

- Довольны ли вы летними стартами продаж своих новинок – BMW Х4 и спортивного купе BMW M2 Competition?

- Что касается старта продаж BMW X4, то, безусловно, мы рады тем показателям, которые имеем сегодня. Однако говорить о том, как рынок в целом принял эту модель, пока рано. Мы видим, что предыдущие модели тоже продаются весьма успешно. Последние месяцы продаж Х4 показывают очень хороший спрос на этот автомобиль, но я думаю, что более-менее объективные показатели мы получим к середине следующего года. И только тогда можно будет говорить о трендах и о том, как автомобиль был принят на рынке. Пока же, повторюсь, показатели продаж хорошие, и мы этому очень рады.

Касательно BMW M2 Competition можно сказать, что этот автомобиль стал условным «входом» в сегмент BMW M-автомобилей. Если посмотреть на сочетание мощности, управляемости и цены, то эта модель на 100% находится вне конкуренции. Но мы также смотрим в целом на сегмент BMW M-автомобилей, и здесь главной моделью этого года является BMW M5. Спрос на нее значительно превышает то предложение, которое мы можем обеспечить. Это первый М-автомобиль с полным приводом, что является идеальным решением для России. С такими характеристиками на BMW M5 можно и погонять по треку, и чувствовать себя комфортно и уверенно в городском потоке.

- В ноябре в дилерских центрах появится BMW 8 серии Coupe. Какое у вас видение этой модели на рынке? Есть ли предварительные заказы? Кого вы видите в качестве основных конкурентов?

- 8 серия задает тон всему бренду BMW, для нас – это новая высота. Это автомобиль с очень интересной концепцией: с одной стороны это гоночный автомобиль, с другой – он дает необходимый уровень комфорта в ежедневных поездках. Эта концепция будет развиваться: на российском рынке появится не только купе, но и кабриолет, «Гран купе», а затем и М-версия автомобиля. Также весьма интересен тот факт, что первым мы представили не серийную версию автомобиля, а его гоночный вариант. Этот автомобиль уже участвовал в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», и там мы увидели, что он не слишком сильно отличается от того концепта, который был представлен ранее. Это очень хорошо для нас с точки зрения дизайна, поскольку мы имеем возможность вывести на рынок модель, которая выглядит как концепт-кар.

В России довольно много людей, которые хотят иметь настоящий спортивный автомобиль, но при этом не хотят лишаться комфорта в поездках на длинные расстояния. Подобной концепции на рынке сегодня просто не существует, и BMW готов предложить своим клиентам такое решение. BMW 8 серии – это эмоциональный автомобиль, который дарит своему владельцу спортивные ощущения в паре с комфортом.

- В июне ваша компания открыла новый дилерский центр в Магнитогорске с большим шоу-румом. Есть ли планы по развитию дилерской сети в будущем или вы считаете, что вполне достаточно того, что уже есть?

- Во-первых, я хочу отметить, что состояние дилерской сети, которое есть на сегодняшний момент, полностью отвечает всем нашим потребностям и считается практически идеальным для текущего рынка. На карте России почти нет белых пятен, где бы мы не предлагали свои услуги. По крайней мере, в ключевых городах. Естественно, в будущем мы хотим становиться ближе к клиенту с точки зрения сервиса, и уже начали двигаться в этом направлении, открывая первые сервисные точки.

Идея заключается в следующем: часто клиент готов проехать 500 км, чтобы купить новый автомобиль, однако не готов ехать так далеко для того, чтобы обслуживать его. Поэтому мы стараемся сделать шаг навстречу, и планируем развивать концепцию близких сервисных точек в будущем.

- Ваше производство в Калининграде – «Автотор»: насколько вы удовлетворены уровнем сотрудничества с ним?

- Наше сотрудничество с компанией «Автотор» имеет долгую и успешную историю, начиная с 1999 года. В целом мы рады нашему присутствию в Калининграде и считаем, что если развитие рынка будет идти в позитивном направлении, и нам понадобятся дополнительные мощности для производства автомобилей, то мы будем думать о возможном расширении этого производства.

Сейчас мы подошли к новой стадии присутствия в России и хотели бы открыть здесь дополнительное производство. Сегодня мы находимся в стадии переговоров по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами и готовы сделать новый технологический вклад в присутствие BMW Group в России.

- Какими вы видите итоги года на российском рынке? Как вы оцениваете перспективы всего рынка и компании BMW до конца года?

- В целом рынок показывает рост на 15%, но премиальный сегмент пока что растет меньшими темпами – всего +6,5% (данные за 9 месяцев – прим ред.). Тем не менее, бренд BMW в сентябре смог показать рост на 20%, а за весь 3 квартал мы выросли на 25%. Безусловно, мы бы хотели сохранить эту динамику. Наш модельный ряд расширяется, и мы уверены, что это поможет сохранить показатели продаж на этом уровне. Что касается следующего года, то с учетом того, что выходит Х7, а также другие новые модели, мы надеемся показать двузначные цифры роста. Тем не менее, говорить о том, будет ли это 12%, 15% или больше, пока слишком рано.

Говоря о других брендах, которые мы представляем, нужно отметить и их успехи. Например, бренд MINI вырос на 52%, а мотоциклы BMW показали рост на 16% (за первые 8 месяцев этого года). Мы будем следить за возможностью роста на российском рынке и в будущем году.

- Как вы в целом оцениваете перспективы развития электромобилей в России с учетом того, что сегодня в российском автопарке всего лишь 11 электрокаров BMW i3?

- Спрос на рынке электромобилей зависит от таких важных факторов, как инфраструктура и поддержка государства. На всех рынках, где мы успешны в этом сегменте, наш успех обусловлен наличием хорошей сети зарядных станций и господдержкой. В то же время, сами по себе электромобили очень интересны. Те продукты, которые мы показываем, нравятся клиентам. Когда человек пробует электромобиль или гибрид, он получает новые, нескучные ощущения, и многие после этого готовы пересесть на такое авто при условии выполнения первых двух пунктов – инфраструктура и господдержка.

Сегодня BMW представляет широкую линейку гибридных моделей, что может стать первым шагом в переходе на полностью электрический автомобиль. К 2021 году в линейке BMW будет пять таких моделей. Можно сказать, что мы готовы и ждем, что со своей стороны Россия сделает вклад в развитие направления электромобилей и поддержку наших клиентов.

- С 1 июля BMW в России подняла цены почти на весь модельный ряд, а в октябре на отдельные модели произошло повторное подорожание. Понятно, что во всем «виновато» падение курса рубля. Однако с нового года нас ожидает еще и повышение НДС. Стоит ли нам ожидать очередного роста цен на баварские автомобили?

- Мы очень внимательно следим за колебаниями курса рубля, и руководствуемся двумя ключевыми принципами, когда принимаем какие-либо решения в этом вопросе. Во-первых, мы смотрим на это с точки зрения клиента и всегда стараемся делать маленькие шаги при повышении цен – на 1 – 2%, не более. А во-вторых, мы стараемся скомпоновать автомобиль таким образом, чтобы увеличение цены не было так заметно – добавляем новые опции или меняем саму комплектацию. Таким образом, наполненность автомобиля становится более интересной и «объемной». Кроме того, если рублевые цены на автомобили в России мы переведем в евро, то сейчас машины стоят дешевле, чем, например, пять лет назад. Но мы понимаем, что клиент платит не в евро, а в рублях, и именно поэтому все наши вынужденные шаги нацелены на то, чтобы очень постепенно перекладывать этот «ценовой груз» на клиента.