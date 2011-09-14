Ван Пен, глава представительства Great Wall Motors (MotorPage.Ru)

На российском автомобильном рынке наблюдается активный рост. Автопроизводители запускают новые модели, развивают локальное производство. На докризисный уровень рынок еще не вышел, но главное - граждане активизировались и стали покупать больше. О перспективах посткризисного рынка порталу MotorPage.ru рассказал глава Представительства Great Wall Motors в России г-н Ван Пен.

- Автомобили каких ценовых сегментов, с Вашей точки зрения, будут наиболее востребованы в ближайшие год-полтора?

- Согласно результатам наших исследований ближайшие год-полтора наиболее востребованными будут два ценовых сегмента: 250 000 - 450 000 руб. и 650 000 – 800 000 рублей.

- Ожидаете ли вы изменений в структуре спроса применительно к модельному ряду Вашей марки?

- Да, в связи с появлением в России новых моделей и модификаций автомобилей Great Wall мы ожидаем изменений в структуре спроса. Уже с сентября россиянам доступен Hover H5 с автоматической коробкой передач и дизельным двигателем, а в начале 2012 года мы предложим совершенно новую модель – кроссовер Great Wall Hover H6.

- Продолжится ли рост популярности хэтчбеков, или мы вновь увидим всплеск спроса на седаны как более престижные автомобили?

- В связи с появлением на автомобильном рынке России сразу нескольких суперпопулярных седанов класса «В+» стоит ожидать увеличения доли этого типа кузова. Более того, хэтчбеки традиционно дороже, что также имеет значение при выборе, особенно в нижнем ценовом сегменте.

- Следует ли рассчитывать на дальнейший рост спроса на кроссоверы и внедорожники, или он стабилизируется на нынешних 24-25% рынка?

- Аналитики компании Great Wall предсказывают дальнейший рост в России интереса к автомобилям класса SUV. Наш прогноз 27-28% к 2013 году.

- Делаете ли Вы ставку на базовые комплектации, или наибольший спрос придется на более богатое оснащение автомобиля?

- Great Wall не поставляет в Россию автомобили в минимальных комплектациях. Все наши модели уже в «базе» оснащены почти также, как конкуренты в максимальных версиях. Личный автомобиль – это не только средство передвижения. Кроме возможности передвигаться покупатель по нашему мнению должен рассчитывать на безопасность, комфорт и как минимум получать удовольствие от своего приобретения. Мне лично странно видеть новый современный легковой автомобиль именитого бренда с одной подушкой безопасности, без кондиционера и ABS…

- Требуется ли сейчас ценовое стимулирование спроса?

- Компания Great Wall не испытывает сейчас проблем со спросом в России.

- Какой процент продаж будет осуществляться в кредит? И планируете ли Вы собственные кредитные программы для клиентов?

- На сегодняшний день около 30-35% продаж Great Wall приходятся на кредитные автомобили. Собственная кредитная программа Great Wall Finance сейчас находится в стадии запуска, и уже сейчас можно сказать, что в ней примут участие сразу несколько ведущих банков.

- Разделяете ли Вы точку зрения, что будущее на российском рынке за локальным производством?

- Правительство РФ сделало в последнее время несколько серьезных шагов для стимулирования локализации производства автомобилей. И как любой другой участник бизнес-процессов мы живем по тем же законам, что и другие.

- Ожидаете ли Вы ужесточения конкуренции, или места на рынке по-прежнему всем хватит, поскольку он все еще малонасыщен?

- Сегодня мы наблюдаем на российском рынке жесточайшую конкуренцию в сегментах «B+» и «С+». Остальные ниши, по нашему мнению, еще далеки от насыщения, а учитывая уникальное сочетание цена-качество-«количество» автомобиля-набор опций, которое предлагает Great Wall россиянам, у нас есть время.

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