Эксперты нашли самые популярные у автовладельцев марки АЗС

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023 (осенняя волна)» решили узнать, на каких АЗС россияне предпочитают заправлять свои автомобили. С этой целью в октябре нынешнего года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч автовладельцев.

Выяснилось, что только для 3,7% российских автовладельцев совсем не имеет значения бренд автозаправочной станции - они заправляются всегда на разных «заправках». У остальных же имеются свои предпочтения. Отметим, что в ходе исследования респондентов не ограничивали в выборе, они могли называть как один, так и несколько вариантов ответа.

По итогам нашего опроса самым популярным у автовладельцев брендом АЗС стал «Лукойл», набравший 48,2% голосов. Немного отстает от него «Роснефть» (42,3%). В тройку лидеров вошла и сеть станций «Газпромнефть» (30,7%). Каждый пятый опрошенный назвал АЗС марки «Газпром» (20,2%).

На пятой и шестой позициях оказались «Татнефть» и «Башнефть»(13,2% и 8,9% соответственно). Менее 4% голосов набрала сеть «Татнефтепродукт», менее 2% - «Нефтьмагистраль», «Ирбис» и «Трасса». Все прочие бренды АЗС оказались за пределами первой десятки, заняв в предпочтениях автовладельцев суммарно 10%.

В наших исследованиях, составленных по результатам осенних опросов автовладельцев, содержится немало другой полезной для автобизнеса информации - по предпочтениям россиян в отношении заездов на автомойку и автосервис, покупкам шин, масел, автохимии и, собственно, самих автомобилей, по их удовлетворенности автопокупками. Более подробно об этом читайте тут.

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