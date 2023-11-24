Какую автохимию используют российские автовладельцы?

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023 (осенняя волна)» провели онлайн-опрос, по результатам которого стало известно, какую автохимию и автокосметику используют российские автовладельцы в ходе эксплуатации своих транспортных средств. Опрос проводился с 16 по 20 октября нынешнего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов.

Судя по ответам наших респондентов (которых можно было выбрать несколько), чаще всего они используют средства для чистки стекол (около 61%) и мойки автомобиля (почти 56%). Практически каждый второй (46%) - применяет средства для ароматизации салона или его чистки, а каждый четвертый (примерно 24%) - использует автохимию для защиты кузова.

Порядка 19% опрошенных пользуются средством для чистки двигателя, а шестая часть (16,5%) - для чистки топливной системы. Еще меньше (почти 11%) автовладельцев имеют в своем арсенале автохимию для удаления различных дефектов. А вот чуть более 2% вообще не используют ничего подобного.

Больше информации о поведении российских автовладельцев, их отношении к автомобилям, нюансах эксплуатации машин и прочих аспектах вы найдете здесь.