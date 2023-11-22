Автовладельцы назвали причины отказа от использования зимних шин

В рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» специалисты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, сколько автовладельцев отказывается от эксплуатации зимних шин и по каким причинам.

Проведенный нами онлайн-опрос показал, что львиная доля (90,1%) россиян, имеющих автомобиль, используют и зимние, и летние шины, меняя их в зависимости от времени года. Всесезонные шины эксплуатируют 7,9% опрошенных. А оставшиеся 2% автовладельцев используют только летние шины. В ходе опроса они назвали причины отказа от эксплуатации зимних шин.

Так, 40,3% из этой малочисленной категории респондентов ответили, что они просто не ездят на машине зимой, поэтому у них нет необходимости в использовании зимних шин. Еще четверть 24,2% таких объяснили свое решение тем, что живут в регионах с теплым климатом, где можно обойтись летними шинами. Каждый пятый (21%) «отказник» попросту не успел приобрести новый комплект зимних шин, хотя и признался, что нынешний уже изношен. Существенно меньше оказалось тех, кто принципиально ездит на одном комплекте круглый год (6,5%), или из-за нехватки денег не может позволить себе покупку зимних шин (3,2%).

Впрочем, как видно, большинство автовладельцев используют зимние шины. Чем они руководствуются при их выборе? Каким брендам отдают свои предпочтения? Насколько они удовлетворены своим выбором? Какие нюансы отмечают в процессе эксплуатации зимних шин? Обо всем этом и многом другом вы узнаете здесь.