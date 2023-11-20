Сколько автовладельцев уже переобули свои машины на зиму?

Во многих регионах России фиксируются минусовые температуры, а в некоторых уже выпал снег. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили посмотреть, насколько готовы оказались к приходу зимы российские автовладельцы. С этой целью с 10 по 17 ноября был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3300 человек.

Опрос показал, что абсолютное большинство (76,5%) уже сменили летние шины на зимние, ориентируясь на температурный режим за окном. Тем не менее, почти каждый четвертый (23,5%) еще этого не сделал. По самым разным причинам.

Около 8% - планируют переобуть автомобили до 1 декабря, чтобы все было «по закону», т.е. в отведенных для этого временных рамках. Будут ездить на летних шинах до первого снега - 4,1%. Уже записались на шиномонтаж и скоро переобуются - 3,1%, а 1,2% - еще не купили шины для холодного времени года и только собираются сделать это.

Небольшой процент автовладельцев (2,1%) - все лето ездили «на шипах», поленившись весной заехать на шиномонтаж, и теперь встречают зиму во всеоружии, правда, не думая о том, как в теплое время года портили своими колесами асфальт.

Оказалось, есть целая категория автовладельцев, которая вообще не планирует менять шины в зависимости от погоды. Из них 3,4% ездят на «всесезонках», а 1,8% - не видят смысла в регулярном переобувании, считая, что и на летних шинах можно аккуратно проездить всю зиму.

Комментирует Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

- Смущает только одно - что примерно 5% водителей собираются отъездить зиму на летних или всесезонных шинах. Надеюсь, что они как минимум живут в южных регионах, ну или нажали такой вариант в форме голосования случайно или в шутку.

В целом в России никого не надо убеждать в необходимости использования зимой именно зимних шин. Можно долго обсуждать детали - шипы/не шипы, какой размер, какую марку покрышек выбрать - но в целом автомобилисты давно поняли, что зима ошибок не прощает.

Не знаю, насколько действительно будет работать штраф за обувку не по сезону, но то, что его введение подтолкнуло многих самых ленивых к правильным действиям - уже хорошо. Я бы еще обратил внимание, что глубина рисунка протектора у зимних шин должна быть не менее 4 мм (в отличие от 1,6 мм для «лета»). Это и требование нормативных документов, и рациональный подход - при глубине менее 4 мм зимние покрышки драматически теряют эффективность.

Чем сегодня руководствуются покупатели при выборе зимних шин? Каким маркам отдают свои предпочтения и почему? Какие нюансы они отмечают в процессе эксплуатации? Насколько они удовлетворены своим выбором? Об этом вы узнаете в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)».