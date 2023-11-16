Стало известно, где автовладельцы предпочитают мыть свои автомобили

В ходе очередного опроса, проведенного в рамках исследования «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, где россияне моют свои автомобили.

Оказалось, что большинство (77,1%) автовладельцев в нашей стране делают это на обычной мойке. Поскольку в опросе можно было дать несколько вариантов ответа, свыше половины его участников также указали, что моют автомобиль самостоятельно (58%) или обращаются на мойку самообслуживания (54%). А вот примерно каждый четвертый (28,7%) респондент пользуется услугами автоматической мойки.

Один из разделов нашего исследования посвящен предпочтениям в обслуживании гарантийных автомобилей и удовлетворенности обслуживанием у официальных дилеров, другой - предпочтениям в сервисе постгарантийных машин. Кроме того, мы дополнили отчет данными об использовании услуг шиномонтажа, а также результатами опроса на тему возникавших в 2023 году проблем с ремонтом автомобилей и покупкой контрафактных запчастей. Более подробно обо всем этом читайте здесь.