Как россияне готовят автомобиль к зиме?

В рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023 (осенняя волна)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели опрос, по результатам которого стало известно, как российские автовладельцы готовят свои транспортные средства к эксплуатации в зимний период.

Опрос проводился с 16 по 20 октября нынешнего года. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов. Как выяснилось, свои автомобили к зиме готовят 94% опрошенных, а оставшиеся 6% пренебрегают этим.

Среди мероприятий, которые необходимы при подготовке машин к зиме, самыми распространенными являются замена летних шин на зимние («переобувка») и заливка незамерзающей жидкости. Их назвали соответственно 83% и 75% участников опроса (можно было указывать несколько вариантов ответа). Примерно каждый второй респондент меняет моторное масло с фильтром (46%) или проверяет аккумулятор (45%), а практически каждый третий – проводит межсезонное техническое обслуживание (37%).

Больше информации о поведении российских автовладельцев, их отношении к автомобилям, нюансах эксплуатации машин и прочих аспектах вы найдете в исследовании «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023 (осенняя волна)». Все подробности – здесь.