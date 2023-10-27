Какие факторы могут способствовать внедрению электрокаров в такси?

Если совсем недавно эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказывали об основных сложностях, мешающих широкому внедрению электромобилей в такси, то на этот раз целесообразно поведать о факторах, которые, напротив, способствуют этому процессу. Об этом стало известно в ходе всероссийской конференции TAXI-2023, которую 5 – 6 октября в Сочи провел Общественный Совет по развитию такси. В рамках конференции были представлены результаты исследования развития рынка электромобилей и рынка такси в России.

Так, согласно опросу, проведенному агентством «АВТОСТАТ» среди руководителей таксопарков, основным фактором внедрения электрокаров в такси они считают развитую зарядную инфраструктуру. По 5-балльной шкале этот фактор набрал 4,55 балла. Также среди причин, которые могут способствовать данному процессу, называются доступная цена электромобиля и существенная господдержка (4,36 и 4,30 балла соответственно). Другие факторы, например, стабильность и прогнозируемость стоимости киловатт-часа на ближайший год, набрали менее 4 баллов.

Кроме этого, респонденты выделили меры господдержки, которые могли бы способствовать внедрению электрокаров в такси. Абсолютное большинство (72%) высказалось тут за субсидию лизинговых платежей. 14% опрошенных считают, что необходима субсидия стоимости киловатт-часа. Остальные варианты набрали еще меньше голосов, причем каждый из них оказался даже менее популярным, чем «никакие меры не помогут» (7%).

Руководители таксопарков назвали и желательную стоимость электромобилей, чтобы их можно было широко применять в такси. 78,3% участников опроса думают, что электрокары должны стоить до 2 млн рублей. Примерно каждый пятый (18,9%) допускает более высокую цену – от 2 млн до 2,5 млн рублей. А 2,8% готовы согласиться и на электромобили стоимостью 2,5 – 3 млн рублей. Как следствие, средняя цена электрокара для такси, согласно опросу, должна составлять 1 млн 845 тыс. рублей.