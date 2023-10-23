Что мешает широкому внедрению электрокаров в такси?

Продажи электромобилей в России постоянно растут, каждый месяц ставя новые рекорды. К примеру, их доля на рынке новых легковых машин уже превысила 1%, хотя прежде не дотягивала и до 0,5%. Учитывая стремительное развитие электрокаров, многие эксперты предполагают, что к 2030 году этот показатель может достичь 15%.

«Электромобилизация» затрагивает и сферу общественного транспорта, свидетельством чего является появление электробусов в ряде крупных российских городов. А как обстоит дело в сегменте такси? Ведь это драйвер, с помощью которого отечественный автопром может получить дополнительный стимул к развитию. К тому же установление квот на электромобили для такси уже обсуждается законодателями…

На всероссийской конференции TAXI-2023, которую 5 – 6 октября в Сочи провел Общественный Совет по развитию такси, были представлены результаты исследования развития рынка электромобилей и рынка такси в России. Как выяснилось, бизнес такси заинтересован в электрокарах, но существует ряд сложностей по их широкому применению.

Так, согласно опросу, проведенному агентством «АВТОСТАТ» среди руководителей таксопарков, ключевой проблемой перехода на бизнес-модель «Электромобили в такси» является недостаточная сеть зарядных станций. Ее назвали более 43% опрошенных. Также среди сложностей, с которыми они могут столкнуться при переходе на новую бизнес-модель, упоминаются высокая стоимость электромобилей и проблемы с их обслуживанием (18% и 14,4% соответственно).

Стоит отметить, что респонденты могли указать несколько вариантов ответа, а все остальные набрали менее 10%. Как правило, они были связаны с особенностями эксплуатации, отсутствием запчастей, запасом хода и зарядки. Более подробно все это указано на картинке.

Отдельно участникам опроса был задан вопрос: «Насколько острой является проблема найма водителей?». И здесь только свыше четверти (28,6%) опрошенных ощущают острую нехватку кадров. Примерно каждый третий (32,4%) респондент не испытывает проблемы найма. А 39% признают, что она есть, но с ней справляются.