Рынок автомобилей с пробегом в 2023 году близок к рекордным объемам

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», вслед за прогнозом по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году, решили посмотреть, а каковы шансы на рост в текущем году у рынка автомобилей с пробегом. Напомним, что в последние годы рекордным для вторичного рынка считался объем в почти 6 млн единиц, достигнутый в 2021 году (абсолютный рекорд отмечен в 2014 году - 6,1 млн шт.).

Эксперты не сомневаются, что после прошлогоднего падения до объема в 4,9 млн единиц при любом развитии событий в оставшиеся три месяца 2023 года - рынок автомобилей с пробегом непременно покажет положительную динамику. По самым скромным подсчетам (в пессимистичной версии прогноза), он достигнет объема в 5,65 млн купленных подержанных машин (+15% к результату 2022 года), в базовой версии - 5,8 млн экземпляров (+18%), а в самом оптимистичном сценарии - не исключено повторение рекорда 2021 года (5,9 млн шт.; +20%).

Более подробная информация о дальнейшем развитии вторичного рынка содержится в отчете «Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2023 год (ежемесячный мониторинг)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».