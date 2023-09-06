Рынок новых легковых автомобилей в 2023 году может превысить 1 млн единиц

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году. Свежие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2023 года».

Еще месяц назад базовый прогноз экспертов агентства на текущий год составлял 930 тыс. единиц. Сейчас этот показатель увеличен до 990 тыс. экземпляров (+58% к результату 2022 года).

При оптимистичном сценария продажи новых машин в России могут составить 1 млн 050 тыс. единиц (+68%). Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков уже неоднократно выражал мнение, что российский авторынок достигнет 1 млн проданных автомобилей по итогам 2023 года.

Напомним, что в 2022 году авторынок упал примерно в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Тогда падение было обусловлено последствиями новой геополитической обстановки, в связи с чем автомобильные бренды из недружественных стран покинули российский рынок. Из-за этого образовался отложенный спрос, и в 2023 году продажи новых легковых машин стали стремительно расти. Кроме того, рост авторынка связан с небывалой популярностью китайских марок. Их доля на российском рынке повышается от месяца к месяцу. В России появляются новые бренды, а модельный ряд постоянно расширяется.

Даже в пессимистичном прогнозе агентства продажи новых легковых автомобилей вырастут на 50% и составят 940 тыс. штук. Эксперты отмечают, что все равно приходится учитывать ряд негативных факторов: новый утилизационный сбор, запрет ввоза некоторых автомобилей из Японии, ограничение поставок из Грузии. Также эксперты учитывают рост курса иностранной валюты. Этот фактор напрямую влияет на цены и, как следствие, продажи автомобилей.

О ситуации на рынке новых легковых автомобилей эксперты агентства «АВТОСТАТ» подробно рассказали в рамках последнего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», видеозапись которого доступна тут.