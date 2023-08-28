Автовладельцы назвали основные причины выбора бренда моторного масла

В рамках подготовки обновленного маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех желающих принять в нем участие.

Подать заявку на участие, предложить актуальные темы для опроса и задать свои интересующие вопросы вы можете руководителю проекта «АВТОСТАТ Омнибус» Татьяне Малыгиной по электронному адресу: tatyana@autostat.ru. Наша выборка – более 3000 респондентов (формируем на основе текущей структуры активного парка РФ, с учетом возрастной и региональной составляющей, а также по происхождению брендов). Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы поделиться с вами результатами наших исследований.

На этот раз мы решили предоставить вам данные из отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)», который вышел в ноябре прошлого года. В результате этого исследования мы узнали основные причины выбора бренда моторного масла.

Так, большинство респондентов (41%) в этом плане руководствуются тем, что их устраивает качество масла – поэтому они выбирают тот или иной бренд. Сопоставимые показатели набрали сразу три причины: известный, заслуживающий доверия производитель (35,5%); приемлемая цена (33,5%); собственный и давний опыт использования (33,4%). А вот каждый пятый (19,9%) опрошенный при выборе моторного масла ориентируется на рекомендации производителя автомобиля.

Что еще влияет на потребительские предпочтения в отношении моторных масел? Как изменилось поведение покупателей за год? Какие нюансы проявились в процессе покупки, использования и замены масла? Об этом и многом другом вы узнаете в нашем обновленном маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)», который готовится к выходу.