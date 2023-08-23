«АВТОСТАТ ОМНИБУС»: как часто автовладельцы меняют моторное масло?

Агентство «АВТОСТАТ» готовит запуск седьмой волны проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», направленного на изучение мнений и настроений россиян в отношении автомобилей, запчастей и расходных материалов. Вслед за изменением ситуации в стране меняются привычки потребления, условия покупок и многое другое. Мы смотрим, изучаем, анализируем, констатируем – и тем самым помогаем авторынку стать более открытым. Приглашаем всех к сотрудничеству – подсказывайте нам злободневные темы и вопросы, а мы зададим их автолюбителям и представим их ответы.

Пока же поделимся некоторыми итогами одного из наших последних проектов – «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (шестая волна)». Как показал опрос, проведенный среди автовладельцев в ноябре прошлого года, многие из них (78% участников исследования) при замене моторного масла ориентировались на пробег своего автомобиля.

При этом каждый второй (49,9%) респондент менял моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега. А вот примерно каждый четвертый (26,5%) делает это еще чаще – уже через 7,5 тыс. км. Третьим по популярности был ответ: «Через 15 тыс. км», который дали 11,6% опрошенных. Еще меньше (7,8%) автовладельцев меняют моторное масло через каждые 5 тыс. км пробега. А вот более длительные интервалы его замены (20 тыс. и 30 тыс. км) отметили лишь 2,2% и 0,9% участников нашего опроса.

Но так было год назад. В 2023 году ситуация на рынке автохимии в России продолжает меняться: кто-то стал больше экономить на транспортном средстве и его расходниках и просто сдвинул интервал замены масел, другие перешли на масла новой для себя марки, типа или ценовой категории. Что изменилось за год на этом рынке? Чем руководствуются потребители при выборе моторных масел сегодня? Каким рыночным продуктам отдают свои предпочтения и почему? Об этом вы узнаете в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна)», который готовится к выходу.

Примечание: задать вопросы о проекте, предложить тему или подать заявку на участие можно руководителю проекта Татьяне Малыгиной по электронному адресу: tatyana@autostat.ru. Наша выборка – более 3000 респондентов (формируем на основе текущей структуры активного парка РФ, с учетом возрастной и региональной составляющей, а также по происхождению брендов).