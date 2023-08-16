Кому доверяют кузовной ремонт владельцы гарантийных автомобилей?

В начале лета 2023 года эксперты агентства «АВТОСТАТ» вместе с Авто Mail.ru решили выяснить, куда обращаются российские автовладельцы за кузовным ремонтом их транспортного средства, которое еще находится на гарантии. С этой целью был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2400 человек.

Итоги опроса показывают, что почти 40% владельцев гарантийных автомобилей проводят кузовной ремонт у официального дилера. Каждый третий респондент в таких случаях пользуется услугами независимых СТО (33,5%).

Другие варианты ответа набрали значительно меньше голосов. Так, к знакомому механику-частнику по поводу ремонта кузова обращается лишь около 12% опрошенных. А делают его на сетевой СТО или самостоятельно еще меньше (6,5% и 2% соответственно). При этом, что интересно, 7% респондентов даже затруднились с ответом.

Почему так происходит, по каким параметрам в целом выбирают автовладельцы специалистов по ремонту, какие опасения испытывают при обращении на сервис - информацию об этом можно найти в обновленном отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».