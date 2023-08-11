Где ремонтируют двигатели владельцы постгарантийных автомобилей?

Рынок автосервисных услуг в России все время меняется - в ответ на экономические условия в стране, на рост или падение доходов автовладельцев и многое другое. В начале лета 2023 года вместе с Авто Mail.ru эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, к кому и куда обращаются российские автовладельцы за ремонтом, когда возникают проблемы с двигателем их транспортного средства, на которое уже не распространяются гарантийные обязательства производителя.

С этой целью был проведен онлайн-опрос, который сразу поставил в тупик почти 6% наших респондентов - они с ответом затруднились. Возможно, подобных ситуаций с ними еще не случалось и повода для обращений к специалистам пока не было. Что касается всех остальных, то практически каждый третий (36,3%) обращается за помощью на независимую СТО, а примерно каждый четвертый (23,9%) - к знакомым механикам-частникам.

К официальному дилеру готов обратиться каждый шестой автовладелец, а каждый десятый не боится браться за ремонт сложного агрегата собственными силами. Оставшиеся 7,3% участников нашего исследования подтвердили, что при необходимости поедут на сетевую СТО.

Почему так происходит, по каким параметрам в целом выбирают автовладельцы специалистов по автосервису, какие опасения испытывают при обращении к мастерам - информацию об этом можно найти в обновленном отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ». На протяжении нескольких лет они отслеживают изменения на рынке сервисных услуг и фиксируют актуальные тренды.