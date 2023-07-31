В каких федеральных округах больше всего автодилеров?

Свыше половины всех автодилеров в России находится в Центральном и Приволжском федеральных округах, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежеквартального обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

Так, в ЦФО насчитывается 1060 дилерских центров (контрактов) по продаже и обслуживанию легковых машин, что составляет 31,6% от общего количества. На долю ПФО в этом плане приходится 22,6%.

Каждый восьмой дилер в стране работает на Северо-Западе, а каждый десятый – на Юге или Урале. Показатели остальных федеральных округов составляют менее 10%. Если в Сибири это 8,7%, то на Северном Кавказе – 2,7%, а на Дальнем Востоке – 1,9%.

Всего же по состоянию на июль 2023 года в нашей стране было зафиксировано 3353 дилерских центра. О том, в каких субъектах их больше всего, вы можете узнать здесь.