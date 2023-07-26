Куда уходят автовладельцы после окончания гарантии на автомобиль?

Времена меняются, а с ними порой меняются и планы автолюбителей в отношении многих вещей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с Авто Mail.ru решили выяснить, где россияне планируют обслуживать свои гарантийные автомобили. С этой целью в июне 2023 года был проведен онлайн-опрос, участниками которого стали более 2400 автовладельцев.

Выяснилось, что в период, пока гарантия на новую машину не закончилась, большинство владельцев (72,7%) обслуживают свои автомобили у официальных дилеров, а на независимые СТО обращаются лишь 12,3% от общего количества. Оставшиеся 15% делятся на категории «обслуживаю машину самостоятельно» (8%) и «обращаюсь к знакомому механику-частнику» (7%).

А вот после окончания гарантии, судя по полученным ответам, настрой автовладельцев сильно меняется. Так, например, остаться на обслуживании у «официалов» планируют уже меньше половины - всего 45%. При этом практически каждый четвертый автовладелец (24,5%) по окончании гарантии начинает колебаться в своих решениях, ему сложно определиться с выбором.

Отметим также, что после окончания гарантии на автомобиль возрастает поток тех, кто готов обратиться на независимые СТО (с 12,3% до 18,5%), и снижается (с 8% до 5%) доля тех, кто хотел бы обслуживать автомобиль самостоятельно. А вот процент тех, кто предпочитает обслуживаться у знакомого механика-частника, судя по ответам, остается без изменений (7%).

Почему так происходит? Подробнее об этом, а также о претензиях, опасениях и пожеланиях к сервису от россиян, имеющих автомобили - можно узнать из нового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», подготовленного специалистами агентства «АВТОСТАТ».