Доля дешевых машин на вторичном рынке снизилась с 50% до 42%

В России падает доля рынка подержанных легковых машин с ценой до 0,5 млн рублей, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, согласно данным агентства, по итогам 5 месяцев 2023 года они заняли 42% вторичного рынка страны. Между тем, год назад (в январе - мае 2022-го) этот показатель составлял 50%. Основная причина такого снижения - рост цен.

Практически во всех остальных ценовых категориях отмечен рост рыночной доли (на 1 - 2 процентных пункта). Только в сегменте самых дорогих б/у автомобилей (более 4 млн рублей) доля осталась прежней.

Отдельно стоит отметить, что категория дешевых машин с пробегом (до 0,5 млн рублей) остается крупнейшей по объемам. Второе место тут занимает сегмент с ценой 0,5 - 1 млн рублей (доля - 27%), а третье - автомобили, которые стоят в среднем 1 - 1,5 млн рублей (12%). Доля оставшихся ценовых категорий составляет менее 10%.

По затратам наблюдается иная картина. Лидируют в этом плане б/у машины с ценой 0,5 - 1 млн рублей. Их доля составляет 20% от всей емкости вторичного рынка. Именно на них россияне тратят больше всего денег. Показатели других сегментов в структуре затрат уступают лидеру не столь серьезно, как в объемах. А меньше всего денег тратится на покупку легковых автомобилей с пробегом, которые имеют цену от 3 до 4 млн рублей (доля - 10%).

Также отметим, что год назад по затратам на «вторичке» лидировали самые дорогие машины. По итогам 5 месяцев 2022-го их доля составляла 23%, теперь - 18%. Как раз они и «просели» сильнее других, у которых динамика не превышает 3 процентных пунктов в обе стороны.

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