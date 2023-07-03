Рынок новых автобусов в России: как он изменился?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума автобизнеса «ComAuto – 2023» рассмотрели сегмент автобусов (BUS) в РФ. Как отмечают аналитики, за последние три года его структура сильно трансформировалась, и эти изменения еще будут продолжаться. Причем они касаются как разбивки по типу топлива, так и по типам кузова.

Если в 2021 году 52% рынка автобусов составляли дизельные версии, то, по прогнозу, в нынешнем году они займут на нем уже 68%. Выросла на рынке и доля автобусов, работающих на метане - с 13% (в 2021 году) до 18% (в 2022 году) и, по прогнозу, в текущем году останется почти на том же уровне. Соответственно упала (с 25% до 14%) и будет падать дальше (до 12%) доля автобусов, работающих на бензине.

Наибольшая трансформация рынка автобусов коснулась их бензиново-пропановых версий: с 6% (в 2021 году) объемы их закупок выросли до 16% (в 2022 году), но в 2023-м прогнозируется их падение до 2%. Эксперты, основываясь на объемах рынка первых четырех месяцев текущего года, полагают, что такое резкое снижение может быть связано с проблемами по импортированию оборудования для пропановых двигателей.

Что же касается структуры рынка автобусов по типу кузова, инфографика позволяет видеть, что более половины рынка занимали и занимают городские автобусы - их доля в 2021 - 2023 годах немного подросла. Увеличились и закупки междугородних туристических версий (с 5% до 11%). А вот доля подсегмента пригородных автобусов в 2022 году, напротив, снизилась с 40% до 29%, однако в 2023-м, как полагают эксперты, она может вернуть часть утраченных позиций и вырасти до 34%.

Более подробно о ситуации на рынке коммерческого транспорта вы можете узнать тут.