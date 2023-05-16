Автовладельцы рассказали, где они покупают антифриз

Более половины российских автовладельцев покупают антифриз в магазинах автозапчастей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обновленного маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (пятая волна)».

Эти данные получены по итогам онлайн-опроса, в котором приняли участие более 3 тысяч респондентов. Опрос проводился в апреле 2023 года, что позволяет сравнить его результаты с показателями 4-летней давности. Как выяснилось, в 2019 году доля тех, кто покупал антифриз в магазинах автозапчастей была еще выше – 66,1%. Сейчас же она составила 57,1%.

При этом за прошедшие 4 года заметно вырос процент автовладельцев, которые приобретают антифриз в интернет-магазинах – с 6,4% до 15,2%. Также увеличилась доля тех, кто предпочитает покупать его в автосервисах/СТО и на авторынке. Наряду с этим снизился процент покупателей антифриза, использующих для этого автозаправки и супермаркеты/гипермаркеты.

Результаты опроса представлены на картинке, а более подробная информация по узнаваемости антифризов, их выбору, индексу потребительской лояльности и предпочтениям со стороны автовладельцев содержится здесь.