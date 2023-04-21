Какие источники финансирования покупки автомобиля самые популярные у россиян?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие источники финансирования планируют использовать жители нашей страны при покупке следующего автомобиля. С этой целью в нынешнем году совместно с Авто Mail.ru был проведен соответствующий опрос, итоги которого мы сравнили с аналогичными результатами 4-летней давности.

Как оказалось, в настоящее время выросла доля тех, кто собирается покупать автомобиль за счет собственных накоплений: если в 2019 году она составляла 51,1%, то в 2023-м уже достигла 58,9%. Еще существеннее (более чем вдвое) увеличилась доля потенциальных покупателей, готовых использовать потребительский кредит – с 13,1% до 28,3%.

Также стало больше тех, кто планирует купить автомобиль в лизинг (для физических лиц). Четыре года назад таковых было 4,8%, а теперь – 6%. А вот доля россиян, которые возьмут для покупки машины классический автокредит, осталась на том же уровне – это по-прежнему каждый четвертый респондент.

Более подробно о покупательских планах и предпочтениях вы можете узнать в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».