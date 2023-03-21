Половину автомобильной техники в 2022 году собрали на трех заводах

В 2022 году российские автозаводы в общей сложности произвели 610,4 тысячи единиц автомобильной техники. При детальном рассмотрении итогов прошлого года эксперты агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в структуре производства автомобилей в нашей стране практически половина (49,8%) приходилась всего на три предприятия: «АВТОВАЗ», ГАЗ и «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме – у АВТОВАЗа (30,9%). Можно сказать, что почти каждый третий автомобиль в 2022 году был выпущен в Тольятти. А на долю ГАЗа (10%) пришелся каждый десятый. С конвейера «Автотора» (8,9%) сошла приблизительно каждая одиннадцатая машина. Что касается остальных автопроизводителей, то с долей в диапазоне 5 – 8% находятся четыре предприятия в нашей стране: КАМАЗ (7,4%), «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (7,2%), «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (6,3%) и УАЗ (5,7%).

У «Рено Россия», «ЛАДА Ижевск» и «Фольксваген Груп Рус» доля в общем объеме производства автотранспортных средств составляет от 2% до 4%, а у «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», УРАЛа, «ПСМА Рус» и ПАЗа – от 1% до 2%.

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