Каждый третий владелец автомобиля с ДВС готов пересесть на электромобиль

Российские владельцы электромобилей выказывают большую готовность к покупке таких машин в будущем, чем обладатели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Таковы результаты исследования*, проведенного в рамках подготовки нового маркетингового отчета «Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца».

Отчет базируется на результатах онлайн-опросов более 3300 респондентов-пользователей сайта Drom.ru и 150 владельцев электромобилей (организован совместно с «Электрофест»).

Так, на вопрос «Готовы ли вы купить в будущем электромобиль?» - положительный ответ дали 88,5% участников из числа владельцев электромобилей. А вот среди тех, кто использует транспорт с ДВС, утвердительно ответило немногим более трети респондентов (36,3%).

Среди этой второй категории практически каждый пятый (21,8%) затруднился с ответом, а почти 42% сказали твердое: «Нет!». Также опрос показал, что среди автовладельцев, которые уже используют электротягу, затруднились с ответом только 7,4% и всего 4,1% в дальнейшем готовы от нее отказаться.

Что думают российские автовладельцы об «электричках», какие причины вынуждают их отказываться от более экологичного транспорта, какие модели из имеющейся на рынке электрической линейки нравятся им больше – подробная информация содержится здесь.

* Исследование проводилось в ноябре 2022 года и было направлено на изучение отношения автолюбителей к автомобилям с электродвигателем, а также предпочтений владельцев электромобилей.