Три четверти на авторынке РФ в феврале заняли отечественные и китайские марки

Автомобили отечественных брендов после ухода ряда зарубежных марок в феврале 2023 года заняли на рынке самую весомую долю - 40%. Год назад она была в два раза меньше (всего 20%), а самым крупным был сегмент европейских автомобилей. Сегодня доля «европейцев» уменьшилась с 28% до 6%. Они потеряли сильнее всех, присоединившись к антироссийским санкциям. Такие данные озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе прошедшего недавно онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», посвященного рыночным итогам февраля.

Китайские марки в последний зимний месяц заняли второе место на российскойм рынке: за год их доля выросла в 4 раза - с 9% до 36%. Таким образом, сегодня львиная доля рынка (76%) суммарно принадлежит российским и китайским брендам.

Японские марки год назад занимали 18% рынка, а их доля теперь снизилась до 6%. «Корейцы», которые к санкциям не присоединялись, столкнулись с производственными сложностями (из-за нарушения логистики в поставках комплектующих) и сейчас имеют сущесвтенно меньшую долю (10%), чем ранее (23%). У американских марок она в последние несколько лет и так была очень маленькой (на уровне 1%).

Напомним, что после начала СВО целый ряд зарубежных компаний ввел санкции против нашей страны, которые коснулись и автомобильной отрасли. Поставки машин в РФ с их стороны были прекращены, а многие иностранные автозаводы, работавшие здесь, были закрыты. Да, в стране был разрешен параллельный импорт, но полностью компенсировать потерянные объемы даже с его помощью пока не получается.

Отметим, что и в модельной структуре рынка также произошли кардинальные изменения. Например, полностью изменилась пятерка лидеров. Год назад ТОП-5 моделей составляли три корейских автомобиля, один французский и один отечественный (LADA). В пятерке лидеров февраля 2023 года - три «лады» и два «китайца» (Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion).

Другие интересные факты об импорте и продажах автомобилей можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».