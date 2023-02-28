Кроссоверы и внедорожники заняли 63% на рынке РФ в январе 2023 года

Доля кроссоверов и внедорожников на авторынке РФ продолжает расти. Год назад, в январе 2022-го, автомобили сегмента SUV занимали на рынке 55,2%, а в январе 2023 года этот показатель приблизился уже к 63%. Такие данные озвучил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» (ссылка на видеотрансляцию – здесь).

Во многом это связано с ростом продаж машин китайских брендов, которые зашли на российский рынок преимущественно с кроссоверами. Эксперт также обратил внимание на то, что увеличение доли сегмента SUV замечено во всех без исключения федеральных округах - в диапазоне от 1,5 до 15 процентных пунктов. При этом наиболее ощутимый вклад в этот процесс внесли Северо-Западный (+15 п.п.) и Центральный (+14,3 п.п.) округа. Отметим, что крупнейшие авторынки на территории этих двух субъектов - московский и петербургский - продемонстрировали еще больший рост (+21 п.п. и +20,7 п.п. соответственно).

Самая высокая доля кроссоверов и внедорожников на рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года зафиксирована в Дальневосточном ФО - здесь она уже превысила 78%. А самый низкий показатель отмечен на Северном Кавказе - около 38%.