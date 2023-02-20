Доля рынка европейских и японских автомобилей в России упала до 6%

Структура российского рынка легковых автомобилей за год серьезно изменилась. Особенно это заметно, если рассматривать рынок с точки зрения происхождения марок. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* проанализировали происходящие процессы более детально, за старт взяв статистику января 2022 года и проследив, как ситуация менялась от месяца к месяцу, вплоть до февраля 2023 года. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков озвучил эти результаты, выступая на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» (ссылка на видеотрансляцию – здесь).

На инфографике видно, как постепенно наращивали свое присутствие на рынке отечественные и китайские марки. Первые сумели за год вырасти с 20% до 41%, вторые - с 10% до 38% (на 28% процентных пунктов, и это самый высокий показатель динамики на рынке). Процесс роста этих марок происходил за счет падения других. В частности, доля корейских брендов за год уменьшилась с 24% до 9%, европейских - с 27% до 6%, японских - с 18% до 6%.

Больше других «просели» европейские марки - на 21 процентный пункт. Отметим также, что доля американских брендов осталась практически на прежнем уровне, но она не сильно влияла на общую картину, так как не превышает 1%. В агентстве «АВТОСТАТ» считают, что картина рынка будет и дальше меняться. Более подробно об этом можно узнать из нашего пресс-релиза.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».



