16 февраля 2023 года

Всего 4 автомобиля в расчете на 1000 жителей продавалось в России в 2022 году. Для сравнения: в лучшие годы этот показатель в нашей стране доходил до 16 – 20 на тысячу. С такой статистики, открывая форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», начал свой доклад директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Форум проходил 15 февраля в Москве, его участники – автодилеры, автопроизводители, представители банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других направлений. В этом году форум проходил уже в 13-й раз. В рамках мероприятия состоялась и выставка новинок автомобильного рынка, а также были оглашены результаты 9-й ежегодной премии «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости автомобиля).

Главные итоги и тенденции 2022 года

Сергей Целиков привел ряд цифр и фактов, помогающих представить полную картину российского авторынка. Также он высказал уверенность, что уже с апреля наш авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году.

Говоря о сложившейся структуре рынка, эксперт напомнил, что первая половина 2022 года проходила в условиях, когда автомобили многих марок, прекративших поставки, еще активно продавались дилерами, но уже во второй половине года складские запасы этих брендов иссякли. В силу этого рыночная структура января 2023 года сильно отличается от прошлогодней, но, вероятно, останется такой же в течение всего года. Так, во главе марочного рейтинга сегодня стоят LADA и тройка китайских брендов, а в первой десятке были и очевидно останутся корейские Kia и Hyundai (в России много поклонников этих марок). С точки зрения происхождения брендов Целиков отметил, что суммарная доля «китайцев» и отечественной LADA за год выросла с 30% до 80%. Не исключено, что в 2023 году весь ТОП-25 самых популярных марок будет состоять из автомобилей брендов LADA, «Москвич» и китайских производителей.

Из других трендов: доля SUV на рынке легковых машин увеличилась значительно – вместе с приходом китайских кроссоверов. По типу двигателя – бензиновые еще более усилили свои позиции. Дизель и раньше был представлен слабо, сейчас его доля уменьшилась. Электрокары занимают все больше места, но пока в информационном поле, а не в количестве (на рынке их доля пока не достигла даже 1%). Еще один вывод: Москва – не Россия, и говоря о структуре рынка в целом, всегда следует обращать внимание на отдельные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье). Новый тренд 2022 года: в импорте появился сегмент, который эксперты агентства «АВТОСТАТ» условно назвали «альтернативным импортом», т.е. ввоз автомобилей, который, помимо официальных дилеров, осуществляют «все, кому не лень». Сегодня около 8% рынка закрывается автомобилями, ввозимыми по таким «полуофициальным» схемам.

Константин Подзей (АО «Паспорт Промышленный Консалтинг»*) рассказал о новых возможностях базы данных «ППК» для получения автомобильной статистики, которой пользуются эксперты и все заинтересованные лица. В 2022 году, благодаря цифровизации отрасли, аналитики получают необходимые им данные более оперативно. То же агентство «АВТОСТАТ», которое раньше публиковало итоги рынка и импорта ежемесячно, сегодня имеет возможность видеть свежую картину еженедельно и более детально.

Борис Ионов (АО «Электронный паспорт») напомнил, что дальнейшая цифровизация отрасли недавно позволила вывести на авторынок новую услугу – электронные договора «от ЭПТС», которые помогают быстро и безопасно решать вопросы по смене собственников автомобиля. О новом сервисе в подробностях рассказал Андрей Мельников (АО «Электронный паспорт»): пять простых шагов для заключения договора на портале ЭДКП.

Автопроизводители и дистрибьюторы подвели итоги года и заявили планы

Рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна», и на 2023 год можно смотреть с большей долей оптимизма. Об этом в рамках круглого стола на форуме говорили автопроизводители. Оптимизм им внушает и наличие программ господдержки, и открытые возможности параллельного импорта, и то, что более 3 тысяч дилерских центров в России выжили и продолжают работать. Всем очевидно, что сейчас происходит перезагрузка авторынка. Вероятно, он будет формироваться с учетом новых игроков и новых целей.

Дмитрий Пронин («Москвич») напомнил, что московский автозавод в 2022 году запустил конвейер с новой моделью, и сегодня 52 автосалона «Москвич» открыто в 23 городах. Он также высказал надежду, что Минпромторг РФ в 2023 году продолжит решать вопросы по господдержке отечественных производителей.

Виталий Осипов (АВТОВАЗ) рассказал, что главное для его предприятия сегодня не доля рынка, которая уже превышает 40%, важнее – ориентироваться на экономику предприятия, на то, чтобы число выпущенных и проданных автомобилей оставляло компанию прибыльной. В планах АВТОВАЗа – в 2023 году произвести на тольяттинской площадке около 400 тысяч автомобилей, а также запустить завод в Санкт-Петербурге, продолжить расширение дилерской сети, возобновить производство «Ларгуса» и «Весты».

Наталья Плетникова (ГК «Современные транспортные технологии») сообщила, что индекс потребительской уверенности в России наконец сумел выйти «в плюс». Поэтому сейчас особенно важно предлагать клиентам то, чего они ждут, наращивая возможности онлайн-сервисов и расширяя модельные ряды (идти в новые сегменты). «Группа ГАЗ» в 2022 году сумела нарастить свою долю сразу в нескольких сегментах, поскольку занималась расширением модельного ряда (появились Соболь NN, Ситимакс 9, Валдай NEXT 8) и вышла на более глубокий уровень проникновения интернет-сервисов (стартовали онлайн-продажи автомобилей, возобновлена программа профпомощи на дорогах, реализована программа подписки, начата прямая продажа запчастей через крупнейшие маркетплейсы и пр.).

Директор по операционным вопросам компании Geely Motors Russia Валерий Тараканов предположил, что российский рынок в 2023 году сможет вырасти даже больше, чем на 25%. И хотя завод Geely в Белоруссии еще не решил все проблемы с логистикой, чтобы выйти на плановые мощности, но над этим работает. «Нас не интересует авральное наступление на рынок, но постараемся вырасти. Думаю, картина изменится к середине года, и мы увидим рынок уже другим, а вместе с этим изменится и конкурентная ситуация…», - отметил он.

Другой китайский производитель – Changan – имеет свои планы в отношении России. «Мы готовы привезти большой объем своих автомобилей, пока говорим о 12 моделях в разных сегментах, в том числе и LCV, - сообщил директор по продажам и развитию компании Changan Motors Rus Александр Кулагин. – Смотрим и на сегмент электрокаров…».

Что касается электромобилей, они сейчас имеют возможности для роста. Ольга Удальцова (Skywell) напомнила, что в прошедшем году в России было куплено уже 3 тысячи новых автомобилей на электротяге (рост на 33% к 2021 году) и сейчас удобный момент, чтобы наращивать интерес клиентов к «электричкам». У клиента ушли все привычные ориентиры, он находится в поиске – в изучении брендов и вариантов. Поэтому многое будет зависеть от разнообразия предложенного модельного ряда и разъяснений, что 400 км хода на одной зарядке – это нормально для города.

Василий Чеботарев (Evolute) напомнил, что липецкий завод по производству электромобилей, запущенный в сентябре 2022 года, уже к концу года попал в число лидеров сегмента электрокаров. В планах на 2023 год – расширение модельной линейки (на рынок выведут еще две модели, одна из них премиальная), достижение объем продажа до 10 тысяч единиц. Это без учета моделей Voyah, которые добавят разнообразия линейке. Дилерская сеть Evolute развивается, самый дальний дилер появился недавно во Владивостоке.

Параллельный импорт: вред или благо?

Автопроизводители рассказали, что разрешенный параллельный импорт их практически не тревожит. Во-первых, речь идет о небольших объемах, которые, вероятно, скоро будут ограничены правительством. Во-вторых, благодаря такому импорту зарубежным автопроизводителям стало легче получать «Одобрение типа ТС» для своих моделей (раньше этот процесс в России был сложным и растягивался на долгие месяцы). Кроме того, привоз «неофициалами» небольших тестовых партий позволяет производителям глубже знакомиться с покупательским спросом на местном рынке.

А что думают об этом дилеры? Они активно выстраивают процессы параллельного импорта. Некоторые участники дилерского круглого стола во время форума рассказали, что уже наладили поставки автомобилей таким путем и начали их продажи. Для этого пришлось решить множество новых задач – от поиска складских помещений до предоставления гарантии на ввезенные автомобили. Но теперь дилеры чувствуют себя в таких поставках увереннее. Так, Юлия Овчинникова («КЛЮЧАВТО») пояснила, что ввозимыми автомобилями ее компания уже может обеспечивать не только себя, но и партнеров. Андрей Терлюкевич («АвтоСпецЦентр») сравнил сегодняшнее время с началом 90-х, когда границы открылись. Сегодня дилеры тоже способны доставить практически любой автомобиль под запрос клиента. Эксперты считают, что сейчас спрос на автомобили больше, чем число предложений на рынке, однако здесь есть свои нюансы. У покупателя есть деньги на покупку, но он занял выжидательную позицию. Владимир Мирошников («РОЛЬФ») считает, что в настоящее время ушел «рынок продавца/покупателя», а настал «рынок ситуации». Дальнейшие продажи автомобилей во многом будут зависеть от внешних факторов и от происходящих в стране событий.

Автоэксперты обсудили и падение на рынке премиального сегмента. Они сошлись во мнении, что у покупателя сменились приоритеты: если раньше потребитель мог спокойно приобрести премиальный автомобиль в кредит, чтобы показать свою статусность, то сегодня ценности поменялись. Покупка понравившегося автомобиля может уйти на другой план, приходится думать о его дальнейшем обслуживании. Процесс альтернативных поставок запчастей постепенно налаживается, выбор деталей на данный момент уже увеличился, и это делает клиентов более лояльными. Еще один современный тренд, отмеченный экспертами: рынок сервиса чувствует себя довольно стабильно – во многом из-за отложенного спроса на покупку нового транспортного средства и увеличения числа автопутешественников по стране.

Главное на рынке автомобилей с пробегом

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе форума обратил внимание участников на то, как велика разница между рынками новых автомобилей и подержанных. Так, на один новый легковой автомобиль в 2022 году было куплено почти 8 машин с пробегом. Годом ранее этот показатель был вдвое меньше (1 к 4).

Судя по данным агентства «АВТОСТАТ» за последние несколько лет, мы видим, что вторичный рынок был более стабилен, чем первичный. 2022 год не стал тут исключением. Падение к 2021-му на нем составило 19%, в то время как на рынке новых – 59%. За весь 2022 год было куплено около 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом. При этом рынок машин в возрасте до 7 лет упал на 16% (меньше, чем вторичный рынок в целом). Из новых трендов: так называемый дилерский сегмент, который раньше ограничивался возрастом «до 7 лет», уже стал немного шире, и этот процесс продолжается. Судя по марочной структуре (в пятерке лидеров по объемам – LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan), этот рынок по-прежнему сильно зависит от парка, от рынка новых автомобилей, от трейд-ин и от того, «кто ушел и кто пришел». Эксперт еще отметил, что массовый сегмент на рынке подержанных автомобилей упал на 19%, премиальный – немного меньше (-14%). При этом ряд завезенных «премиалов» (MINI, Tesla) по итогам 2022 года даже показывают рост. Возрастная структура рынка автомобилей с пробегом в 2022 году выглядела так: на долю машин до 3 лет приходилось 9%, от 3 до 7 лет – 15%, от 8 до 15 лет – 45%, старше 15 лет – 30%.

Тенденции, прогнозы, рекомендации

В качестве приглашенных гостей на форуме выступил целый ряд экспертов со своими прогнозами, тенденциями и кейсами, предназначенными для участников авторынка.

Владислав Иванов (Авито Авто) поделился некоторыми выводами, сделанными на основе объявлений и пользовательских запросов на классифайдах. Так, в январе 2023 года число предложений по новым автомобилям в опубликованных объявлениях выросло на 21% – этот показатель говорит о росте конкуренции. Еще один вывод Авито: в регионах частные продавцы теряют в предложениях, а дилеры «растут». В столицах ситуация обратная: частные продавцы машин «растут», а холдинги «падают». Анализ объявлений показал, что частные продавцы получают больше внимания покупателей благодаря более низкой стоимости автомобиля. Проанализировав предложения новых машин по странам-производителям, получен еще один новый тренд: растет количество предложений автомобилей, привезенных из Великобритании, Китая, Швеции. Дилерам эксперты Авито предлагают активнее работать над оборачиваемостью складов машин, растить ликвидность за счет размещения новых объявлений (выкуп+охваты аудитории). На данный момент предложений в частном сегменте достаточно для активного выкупа.

Сергей Игнатов (Авто.ру) и Дмитрий Шкурыгин (СM.Expert) напомнили, что, согласно опросу компании Research, 62% покупателей нашли свой последний автомобиль с пробегом на классифайдах. При этом 56% купили машину у продавца-частника. Это говорит о том, что дилерскому сегменту есть с чем работать и куда развиваться. Эксперты Авто.ру также подтвердили, что, судя по объявлениям на их классифайде, спрос на автомобили с пробегом растет второй месяц подряд (+38%), растет и число просмотров объявлений (+38%). Среди других выводов: чем моложе автомобиль – тем доля дилерских продаж выше. Автомобили дороже 1 млн рублей – россияне в основном купили у дилеров. Как долго пользователи выбирают машину с пробегом на Авто.ру? Дешевле 500 тысяч рублей – 15 дней, дороже 5 млн – 20 дней. А самый популярный сегмент автомобилей с пробегом (судя по статистике купленных и статистике запросов) – переднеприводный седан дешевле 300 тысяч рублей с пробегом 150 – 300 тысяч км в возрасте 15 – 19 лет. То есть это тот сегмент, с которым дилеры почти не работают. Выделив десятку самых продаваемых, самых маржинальных, самых оборачиваемых автомобилей, эксперты Авто.ру все же дали совет дилерам: актуализировать активные объявления на классифайдах, проанализировать текущий сток и закупки, активнее избавляться от токсичного стока.

Александр Капранов (CarPrice) в подтверждение тому, что спрос на автомобили растет, привел результаты работы компании за январь и половину февраля 2023 года. В подтверждение устойчивости тренда: количество аукционов CarPrice, на которых дилеры могут избавиться от застоявшихся машин, в 2022 году составило 7424 единицы (в 2021 году было 4645). В 2022 году аукционом часто пользовались корпоративные клиенты, оценив его преимущества: большинство автомобилей – уже с НДС, имеют чистый пробег, всегда официальное обслуживание, режим одного окна и безопасность (гарантия юридической чистоты сделки).

Ирина Цыганкова («РОЛЬФ») рассказала о том, как в проблемном 2022-м холдинг продолжал развиваться, несмотря на меняющиеся обстоятельства. На год были поставлены цели: придумать и внедрить больше полезных инструментов, увеличиться в объемах продаж и придумать новые форматы. После 24 февраля цели менять не стали. Изучали опыт зарубежных коллег – в результате увеличили клиентскую оценку. Запустили в дилерских центрах мультисервис. Планировали открыть третий мегамолл (два мегамолла в Москве уже были) – и сделали это. Открыли 15 точек выкупа в регионах. В результате выкупа с улицы приобрели 59 тысяч автомобилей с пробегом (в 2023 планируют увеличить это число до 100 тысяч). Продолжили внедрять «РОЛЬФ Финанс» для автомобилей с пробегом – уникальные услуги, которые клиент больше не получит нигде. В 2022 году, когда заметили, что клиенты интересуются автомобилями, но не всегда решаются на покупку – придумали и внедрили новый продукт «Семь дней на возврат», который показал свою актуальность и перешел в 2023 год.

Автокредитование в 2022 году

Доля кредитов на рынке новых автомобилей в 2022 году составила 41,3%. Об этом рассказал на форуме Сергей Удалов («АВТОСТАТ»). Январь и февраль 2022 года были обычными месяцами, когда доля автокредитов приближалась к 50%, а в марте (когда ставка ЦБ была 20%) – автокредитование рухнуло до 9%. Затем ситуация с выдачей кредитов стала меняться в лучшую сторону – по мере снижения ставки ЦБ – и к июлю дошла до 50%. В середине июля заработала программа господдержки, появились льготные автокредиты и в августе доля автокредитов выросла до 57% (субсидированные кредиты). Пока программа работала, доля кредитов оставалась высокой. В декабре доля кредитных автомобилей упала до 33%.

На рынке автомобилей с пробегом доля кредитных автомобилей ко всему вторичному рынку в 2022 году составила 6,5%. При этом сегодня есть банки, у которых эта доля по автомобилям с пробегом составляет около половины от всех кредитных машин. Есть банки, которые специализируются на выдаче кредитов на автомобили с пробегом.

Андрей Шикин (НБКИ) рассказал об основных трендах в автокредитовании в 2022 году. Первый тренд – выросла доля заявок на кредиты для автомобилей с пробегом. В минувшем году она составила 57,2% (для сравнения: в 2020 году – всего 27,5%). Второй тренд – уровень одобрения заявок падает как на новые автомобили, так и на подержанные. В 2022 году уровень одобрения составил: 24,3% – на новые машины и 27,8% – на подержанные. Самый низкий уровень одобрения наблюдался в марте 2022 года. Еще одно наблюдение эксперта: традиционные региональные лидеры по количеству действующих кредитов – ПФО и ЦФО – теряют позиции, а южные регионы и Дальний Восток стали чаще брать автокредиты.

Финансовые инструменты авторынка

За счет чего в ближайший год смогут расти лизинг, страхование? За счет появления новых поставщиков (на рынке появляются новые автопроизводители и дистрибьюторы), цифровизации процессов, работы с подержанными транспортными средствами, за счет сегментирования клиентов (работа с целевыми группами). Об этом говорили представители Росбанка, компаний «Д2 Страхование», «Сбербанк Лизинг» и др.

Об усилении положения китайских брендов на российском авторынке (а соответственно смене поставщиков и разработке новых программ) говорил на форуме Александр Корнев («Газпромбанк Автолизинг»). Каждый третий дилер в стране сегодня – китайской марки. По мнению Корнева, в 2023 году доля китайских брендов на рынке дорастет до 50%, китайские новинки постараются бороться за премиальный сегмент. В компании «Газпромбанк Автолизинг» в 2022 году «просели» легковой и коммерческий транспорт, но выросли грузовой и спецтехника. Увеличилась доля китайских марок. Плюсы китайских автомобилей – наличие в дилерских центрах, доступность по цене и обслуживанию, быстрое внедрение улучшений на производстве, современные технологии. Из минусов – автомобили не проверены временем, у россиян все еще нет полного доверия к их качеству. Тем не менее, если в качестве примера взять те же автомобили EXEED, то производитель уже гарантирует 7 лет их эксплуатации, и это внушает доверие.

Из других преимуществ китайских брендов Александр Корнев назвал готовность производителей из Поднебесной пойти навстречу, когда речь идет о внедрении новых партнерских программ. Так, с помощью скидки производителя и собственной скидки «Газпромбанк Автолизинг» сумел внедрить новые программы льготного лизинга – в результате клиенту при покупке в лизинг автомобиль достается дешевле. Аналогичные программы действуют сегодня и в сегменте грузовиков и спецтехники.

Ольга Васильева («Д2 Страхование») уверена, что и на страховании в современных условиях можно зарабатывать больше, а для этого страховщикам вместе с автобизнесом необходимо придумать новые продукты. Кроме того, автобизнесу необходимо избавиться как минимум от трех серьезных заблуждений: авторынок давно и хорошо продает дополнительные продукты; если клиенту нужен автомобиль – он купит его в кредит с «допом»; существуют «нерасторгаемые» продукты. На самом деле реальность другая, и важно помнить, что от любых продуктов клиент имеет право отказаться, с недавнего времени это закреплено законодательно.

Каско для электромобилей –это сегодня новый страховой продукт на авторынке, к которому пока страховщики относятся с опаской. Сергей Кожевников (Ренессанс страхование) рассказал, на каких непростых расчетах строят такое каско в его компании: по причине новизны продукта и отсутствия статистики по электрокарам приходится закладывать и риски самовозгорания, и услуги по возможной эвакуации, и многое другое. При этом клиент хочет получить свой продукт быстро, без бюрократии, иметь возможность покрытия поломки батареи или зарядного кабеля. Пока страховщики вынуждены при заключении договоров каско на «электрички» больше смотреть на портрет владельца (частота ДТП) и средний чек стоимости возможного ремонта.

Электромобили: реальность и планы

Григорий Микрюков (Аналитический центр при Правительстве РФ) привел данные по продажам электромобилей во всем мире – они растут. В Китае рост сегмента в 2022 году составил 85%, в США – 88%, в Европе – 28%. При этом в России объем рынка новых электромобилей за прошлый год вырос на 33%. Тем не менее, в целом по стране на долю электромобилей пока приходится всего 0,5% от общего объема рынка. Но в каждом регионе она может быть разной. Так, в Москве этот показатель уже близок к 1%.

Кирилл Жанайдаров (Фонд «Сколково») рассказал, что сейчас в России насчитывается 7 560 точек зарядных станций (по данным 2chargers). Из них 1190 – это быстрые точки зарядки. Остальные – это медленные точки зарядки. В стране принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта». Согласно ей, до 2024 года в нашей стране появится более 12 тысяч медленных и быстрых ЭЗС. А к 2030 году это количество увеличится до 100 тысяч. Если в 2022 году было запланировано просубсидировать установку 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах на сумму 805,4 млн рублей, то в планах на 2023 год – уже 872 таких станции в 40 пилотных регионах на сумму 2 млрд 406,7 млн рублей.

В соответствии с федеральным проектом объем производства электромобилей в России в наступившем 2023 году должен составить 7400 единиц. Однако, судя по заявленным планам производителей на этот год, они этот план уже готовы перевыполнить, причем в два с лишним раза. Потому что на сегодняшний день в планах по российскому производству на 2023 год обозначено более 18,5 тысячи электромобилей. Из них порядка 10 тысяч обещает выпустить завод «Москвич», 7200 – «Моторинвест», более 700 – «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». А еще есть небольшие планы по сборке электрокаров у «Автотора» и «Группы ГАЗ». К 2025 году в федеральном проекте – выпуск более 52 тысяч автомобилей на электротяге. Но по мнению Кирилла Жанайдарова, в реальности этот показатель будет выше, так как ряд производителей (проект «Атом» и другие) еще не сообщали о своих планах по сборке.

В России не первый год возникают дискуссии на тему, нужна ли господдержка данному сегменту и если да, то в каких объемах. Пока этой поддержки выделяется ровно столько, чтобы сегмент оставался на рынке. Однако все понимают, что вопрос упирается не только в возможности построить в нашей стране заводы для производства батарей и пересадить всех на электрокары.

Новые тренды на рынке коммерческого транспорта

За весь 2022 год в России было куплено 172 тысячи единиц коммерческого транспорта. Такие данные в своем докладе привел заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

Он отметил, что в некоторых категориях рынка (например, легкий коммерческий транспорт) наблюдалось значительное снижение (-48%) по отношению к 2021 году, а в других (например, «тяжелые» грузовики) – сокращение объемов было менее заметным (-11%). Какие-то бренды ушли с рынка полностью, другие остались обслуживать уже проданную технику, третьи – ушли, но продолжают поставлять запчасти. Один из трендов: несмотря на общее падение рынка, в некоторых подсегментах начинают образовываться свободные ниши.

Рынок комтранса в 2023 году будет характеризоваться обновлением модельного ряда, импортозамещением ушедших брендов. На рынке LCV суммарная доля продукции брендов ГАЗ, УАЗ, LADA, Hyundai и JAC увеличилась с 69% в 2021 году до 81% в 2022 году. В структуре рынка новых среднетоннажных грузовиков заметно выросла доля бренда JAC – с 4,7% в 2021 году до 11,2% в 2022 году. Тренд на рост доли китайских производителей в 2022 году затронул и рынок новых тяжелых грузовиков (доля бренда Shacman (Shaanxi) увеличилась с 3,6% до 14%, FAW – c 2,1% до 6,5%, Howo – c 2% до 5,4%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют дальнейший рост доли отечественных и китайских производителей на рынке. Так, доля китайских производителей в сегменте тяжелых грузовиков (HCV) составит не менее 50%.

Об основных тенденциях на онлайн-рынке коммерческого транспорта рассказала Анна Кравченко (Авито Авто).

В 2022 году пик спроса на коммерческий транспорт и спецтехнику на Авито Авто пришелся на сентябрь: в этот месяц ежедневная аудитория соответствующего раздела платформы превысила 1 млн пользователей. В конце января 2023 года также была зафиксирована высокая активность покупателей, а аудитория раздела «Грузовики и спецтехника» на Авито Авто также превысила 1 млн пользователей. Увеличилась и доля объявлений о продаже техники под заказ: в октябре 2021 года она составляла 15,1%, а к октябрю 2022 года достигла 22,6%.

Рейтинг федеральных округов с самым высоким спросом на коммерческий транспорт и спецтехнику по итогам января 2023 года возглавляет Приволжский, на долю которого пришлось 11% от общего спроса по стране. На втором месте – Центральный ФО с долей от общефедерального спроса на коммерческий транспорт в 8%, на третьей строчке – Южный ФО с долей в 7%.

В завершении мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» огласили итоги 9-й ежегодной премии «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости автомобиля), с которыми вы можете ознакомиться здесь.

Полная видеозапись трансляции форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ