Россияне рассказали о своих ожиданиях по авторынку в 2023 году

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» недавно озвучили свой прогноз авторынка на 2023 год, согласно которому рост ожидается даже в самых пессимистичных прогнозах. При этом совместно с коллегами из «За рулем» мы решили узнать об аналогичных ожиданиях у простых автовладельцев. С этой целью в первых числах февраля был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 человек.

Самой малочисленной категорией из опрошенных оказались те, кто думают, что 2023 год по своим результатам повторит 2022-й – таких набралось 16,6% или каждый шестой из участников. Остальных 83% респондентов можно условно разделить на «пессимистов» (тех, кто думает, что рынок упадет) и «оптимистов» (которые надеются, что он вырастет).

Любопытно, но в категорию пессимистов попал практически каждый второй: суммарно тех, кто ожидает падения авторынка, набралось 49,8%. При этом самую многочисленную группу (29,4%) из тех, кто не верит в рынок, составили те, кто считает, что он упадет более чем на 20%.

9% респондентов уверены, что рыночное падение будет в диапазоне 10 – 20%, а немногим больше (11,4%) думают, что оно не превысит 10%.

«Оптимистов» в нашем опросе суммарно набралась треть (33,6%) от общего числа участников. Из них 8,1% респондентов ожидают роста авторынка более чем на 20%, еще 8,9% тоже предрекают рост, но на 10 – 20%.

9,9% опрошенных считают, что рынок вырастет в диапазоне 5 – 10%, а вот что подрастет в пределах 5% – так думают 6,7% респондентов.

Комментирует редактор «За рулем» Кирилл Милешкин:

- С профессиональной точки зрения год обещает быть очень интересным. Новинок ожидается немало: множатся проекты в России, увеличиваются «серые» поставки. Даже если сбудется всего лишь часть, найдется, о чем писать. Но в плане спроса, роста я не жду. Посмотрите на цены! Новых иномарок дешевле 2 млн фактически нет. Еще недавно мы ужасались, что седан В-класса уже не купить дешевле 1 – 1,2 млн рублей. А ведь с той поры россияне стали зарабатывать только меньше. Так откуда взяться росту?

Плюс продолжающаяся общая неопределенность. На мой взгляд, тратиться на новую машину (тем более с кредитом) сейчас совсем не время. Но российский рынок тем и необычен, что плевать он хотел на объективные факторы. Помните, как к ценам «Соляриса» и «Креты» дилеры бессовестно накручивали по 300 – 500 тысяч? И ведь разбирали! Поэтому не удивлюсь, если рынок вдруг пойдет в рост.

О том, какой именно прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году дают эксперты агентства «АВТОСТАТ», можно узнать здесь.