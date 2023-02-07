В агентстве «АВТОСТАТ» представили скорректированный прогноз авторынка на 2023 год

Российский авторынок кардинально меняется, причем каждый месяц приносит что-то новое – соответственно меняются и экспертные прогнозы на текущий год. Против рынка сейчас играют высокие цены на автомобили, а на руку – то, что автопром в стране начинает понемногу оживать (мы видим запуски новых производств и слышим заявления о будущих стартах). Кроме того, людям нужно на чем-то ездить и кому-то просто необходимо обновлять свой транспорт. А еще высока вероятность, что в текущем году свою солидную лепту в рынок внесет корпоративный сегмент – такси, каршеринг и пр. Все это послужило поводом для экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», чтобы пересмотреть собственный прогноз рынка на 2023 год. Его они и представили в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года».
Напомним, что ранее пессимистичный вариант прогноза подразумевал 550 тысяч купленных новых легковых автомобилей в 2023 году – на 12% меньше, чем годом ранее. В оптимистичном же сценарии речь и вовсе шла о 780 тысячах единиц (+25%). Соответственно базовый сценарий предполагал 650 тысяч (+4%).
В скорректированной версии даже в самом «плохом» варианте эксперты падения авторынка не видят. Они полагают, что тех факторов, которые наблюдались в прошлом году (остановки производств, сбои поставок и пр.), в этом не будет. Сегодня главный вопрос – удастся ли увеличить производство внутри страны и насколько. Поэтому в пессимистичном сценарии скорректированного прогноза уже заложено 630 тысяч автомобилей. И это даже чуть выше уровня 2022 года (626 тыс. шт.). В базовом сценарии прогнозируется уже 780 тысяч единиц (+25%), а в оптимистичном – 870 тысяч (+39%).
Впрочем, в нынешних условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенности, эксперты предупреждают о необходимости корректировать прогноз авторынка один раз в квартал. Об этом вы можете узнать в ходе наших мероприятий, например, прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года», видеозапись которого доступна здесь.
Фото: АВТОСТАТ