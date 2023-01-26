Какие качества автомобилей Land Rover ценят их владельцы?

Дизайн, внешний вид - вот что вызывает наибольшую удовлетворенность у владельцев автомобилей Land Rover. Этот показатель набрал 94,3 балла из 100 возможных во время онлайн-опроса, который провели специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с международным клубом Land Rover летом 2022 года.

Также высокими баллами хозяева этих внедорожников оценили обзорность автомобиля (91,5 балла), его безопасность (91,2 балла) и эргономичность (90,5 балла). Немного не дотянули до 90 баллов, что, все же говорит о высокой оценке, такие критерии, как интерьер/дизайн салона и управляемость на дороге (89,1 и 88,5 балла соответственно). Показательно, но и многие другие характеристики - динамика разгона, качество сборки, функциональность, стойкость лакокрасочного покрытия, шумоизоляция - у Land Rover оказались в диапазоне 80 - 90 баллов. Все эти качества автомобилей в немалой степени способствовали тому, что покупатели остановили свой выбор на них.

Вероятно, это веяние времени и современных тенденций, но на вопрос, почему стоит покупать Land Rover, ТОП-3 ответов у владельцев возглавили не внедорожные качества автомобиля, как это можно было предположить, а комфорт. Практически каждый третий респондент (36,5%) поставил его на первое место. Каждый четвертый (24,4%) указал на преимущества проходимости и высокого клиренса, а примерно каждый пятый (22,1%) назвал «статусность и престижность владения» серьезным аргументом для такой покупки.

Однако у каждой медали есть обратная сторона. И среди причин, по которым не стоит связываться с покупкой Land Rover, на первое место 40,5% участников опроса поставили высокую цену автомобиля. На втором месте оказалась высокая стоимость обслуживания и ремонта (39,9%). Кроме того, 14% сомневаются в надежности автомобиля.

Более подробную информацию об удовлетворенности владельцев тех или иных автомобилей вы найдете здесь.