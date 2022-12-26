Обслуживание автомобиля после гарантии: официальный дилер или независимая СТО?

После того, как гарантия на новый автомобиль заканчивается, часть автовладельцев уходит от официального дилера и переходит к обслуживанию на независимых СТО. Этот факт в очередной раз был подтвержден результатами онлайн-опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.Ru в конце лета 2022 года.

Так, лишь 22,5% респондентов подтвердили, что после окончания гарантийного срока остались у официального дилера. При этом более трети (37,3%) опрошенных перешли на обслуживание в независимую СТО*.

Детальный подход к результатам опроса показал, что подавляющее большинство автовладельцев (69,4%) - из числа тех, кто после окончания гарантии остался у «официалов» - оплачивают и материалы, и произведенные работы. Каждый десятый (10,3%) платит только за работы, покупая запчасти и расходники в другом месте и привозя их с собой. А каждый пятый (20,3%) делает это по-разному: то приобретает их у дилера, то привозит с собой.

Что касается независимых СТО, то здесь голоса распределились практически поровну: оплачивают материалы и работы - 33,9%, платят только за работы - 33,6%, когда как - 32,5%.

В ходе опроса были выявлены и другие предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей - их опасения, удовлетворенность обслуживанием, вопросы доверия к мастеру, желание сэкономить при ремонте. Все это нашло отражение в маркетинговом отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Оставшиеся категории обслуживают свой автомобиль сами или обращаются к знакомым механикам-частникам.