Россияне рассказали о своих планах по покупке автомобиля

Свыше 90% россиян в ближайший год не будут покупать автомобиль. Такие данные получены в ходе онлайн-опроса автовладельцев, проведенного специалистами агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru.

Так, 42,9% респондентов просто не планируют покупку машины. Более четверти (27,2%) хотели бы сменить автомобиль, но не имеют финансовой возможности. Еще 17,2% россиян не пойдут на это только из-за того, что недавно уже купили его. При этом 5,1% опрошенных и вовсе подумывают отказаться от эксплуатации имеющейся машины, потому что стало дорого ее содержать. Тут уж точно не до покупки!

И только 7,6% в нашем опросе ответили: «Да». Однако большая часть из них (5,4%) варианты для покупки присматривать еще не начинали. Лишь 2,2% от общего количества участников опроса подтвердили, что уже находятся в активном поиске.

Думающих о покупке автомобиля с пробегом оказалось немного больше, чем тех, кто хочет только новую машину (35,9% против 33,9%). Еще 30,2% респондентов рассматривают оба варианта.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать тему настроений автовладельцев, их планы на покупку автомобиля и запчастей, настрой на сервисное обслуживание, оценку финансового положения в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Результаты этого полномасштабного исследования можно найти в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)».