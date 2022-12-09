Насколько россияне готовы купить автомобиль, ввезенный по параллельному импорту?

В последние месяцы в России чуть ли не ежедневно появляются новости о поступлении на рынок очередной модели, привезенной из-за границы путем разрешенного параллельного импорта. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили не только выяснить готовность россиян к таким покупкам, но и получить более развернутые объяснения. С этой целью в декабре 2022 года ими был проведен совместный онлайн-опрос.

Оказалось, что почти 42% россиян не хотят покупать такие автомобили. Более чем 30% эта идея нравится, а оставшиеся почти 28% пока не выработали своего мнения по данному вопросу.

Любопытно, но среди тех 30,3%, кто готов к такой покупке, подавляющее большинство (27,7%) уверены, что машины, созданные для зарубежных рынков, «более качественные». А вот остальным 2,6% опрошенных просто симпатична сама идея иметь редкий для нашей страны автомобиль – чтобы вызывать интерес и зависть у окружающих.

Среди тех, кому даже на фоне дефицита иномарок в автосалонах параллельный импорт не нравится, самым частым пояснением было: «Лучше куплю LADA или китайский автомобиль». Так ответили почти 15% респондентов. Еще около 13% вместо «параллельной» машины будут искать на родном авторынке иномарку с пробегом. Опасения, что могут возникнуть проблемы с запчастями, высказали менее 10% участников исследования. Уверены, что автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, непременно будет дороже местных аналогов – почти 3%. Примерно 2% не хотят приобретать сейчас ввозимые модели только потому, что ждут поставок из Ирана, который так же, как и Россия, сегодня живет под санкциями со стороны недружественных стран, и скоро обещает наладить регулярные поставки продукции своего автопрома.

Комментирует редактор «За рулем» Кирилл Милешкин:

- Здесь нет «правильного» ответа: все зависит от подхода конкретного человека. Кому-то очень хочется эксклюзива, и для таких людей сейчас наступило золотое время. Другие не готовы жить без гарантии и каско. Третьи ищут золотую середину: готовы выбрать «серую» машину, но при этом хотят минимизировать риски.

Я бы не стал рассматривать редкую машину как единственное средство передвижения на каждый день. Запчасти на нее, конечно, привезут, но сроки непредсказуемы, а диагностика и подбор деталей затруднены. Даже если купить отлично знакомые нам Toyota Camry или Mazda6, но китайской сборки (такие машины уже появились), у них будет много оригинальных компонентов. Что уж тут говорить о реальном эксклюзиве, который везут в единичных экземплярах…

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Если рассматривать итоги опроса, то лично меня удивило, что самым популярным ответом стал: «Не знаю, надо подумать». Доля неопределившихся составила почти 28% – больше по сравнению с другими вариантами. И вот я бы рекомендовал им все-таки определиться с покупкой автомобиля, ввезенного по параллельному импорту. Потому что данный механизм не будет работать долго. Это все-таки временная мера – до тех пор, пока местное производство окончательно не встанет на ноги, или когда вместо ушедших автопроизводителей придут другие.

К тому же мы видим, как все больше «параллельных» моделей предлагается россиянам для покупки, в том числе и официальными дилерами. Это значит, что их объемы реализации с каждым месяцем будут расти и потом, возможно, станут «мешать» автомобилям местной сборки. И я не удивлюсь, если в дальнейшем будут предприняты какие-либо шаги для ужесточения механизма параллельного импорта – в целях поддержки местного автопрома.

Пока сложно сказать, как это может быть сделано – путем усложнения самой процедуры или введения дополнительных пошлин… Поэтому тем, кто думает над покупкой, еще раз рекомендую определиться, а заодно и поторопить тех 30%, кто уже готов купить «параллельные» автомобили. Вдруг их скоро не станет?

О настроениях жителей нашей страны и их планах на покупку автомобилей – читайте в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв