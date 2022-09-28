Как изменились предпочтения автовладельцев в обслуживании гарантийных машин?

В рамках подготовки обновленного маркетингового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля» эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели совместно с Авто Mail.ru опрос, в ходе которого выяснилось, что владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться на сервис официальных дилеров.

Если в 2018 году доля таких автовладельцев, по данным опроса, составляла 87,1%, то в 2019 и 2021 годах – уже 82,9%, а в 2022-м этот показатель опустился до 77,3%. Вместе с тем, на фоне этого падения, устойчиво росла доля владельцев гарантийных машин, которые по поводу их обслуживания обращались на независимые СТО (в том числе и к «сетевикам»). За прошедшие четыре года она увеличилась с 6,8% до 11%.

Также нельзя не отметить и рост доли владельцев гарантийных автомобилей, которые пользуются услугами механиков-частников или проводят обслуживание самостоятельно. Но их показатели (4,2% и 7,5% соответственно) все еще уступают категории тех, кто обращается к независимым СТО.

А как обстоит дело с обслуживанием постгарантийных машин? Что изменилось в предпочтениях их владельцев? Каковы их опасения? Эту и другую информацию вы найдете в отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».