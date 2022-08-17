Как изменились расходы россиян на содержание автомобиля?

Объявленные в отношении России санкции со стороны недружественных государств, нарушение привычной логистики, меняющиеся курсы валют, а также связанные с этим рост цен на автомобили и запчасти - не могли не сказаться на расходах, необходимых для содержания машины.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.Ru решили выяснить, как все это повлияло на объективные и субъективные ощущения российских автовладельцев. С этой целью в конце июня они провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 3700 человек. Всем им был задан один и тот же вопрос: «Как изменились ваши расходы на содержание автомобиля за последние 3 месяца?».

Почти 70% участников исследования считают, что их расходы на эту категорию трат выросли сильно, 21% - отметили незначительный рост, почти 7% - констатировали, что их затраты на содержание машины пока не изменились, около 3% - затруднились с ответом.

Что касается ближайшего будущего, то опрос показал: респонденты уверены, что в 2022 году их расходы на содержание автомобиля вырастут - в среднем на 30%.

Подробнее о настроениях российских автовладельцев, их финансовом положении, а также о планах, связанных с покупками автомобилей и их сервисным обслуживанием - можно узнать из нового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» (вторая волна), подготовленного экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв