Россияне рассказали о перспективах программы льготного автокредитования

В середине июля Правительство РФ возобновило программу льготного автокредитования на новых условиях. Но поскольку о таких планах было известно заранее, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)» решили узнать, будет ли востребована данная программа у россиян.

С этой целью в конце июня был проведен соответствующий онлайн-опрос среди пользователей сайта Авто Mail.ru, в котором приняло участие 3700 автовладельцев. Один из его вопросов касался возобновления программы льготного автокредитования и ее перспектив.

Как показывают итоги опроса, свыше половины респондентов считают, что данная программа не будет востребована у жителей нашей страны. Так, 40,2% в качестве причины этого называют сильное удорожание машин, а каждый шестой (16,6%) – отсутствие денег у людей.

Каждый четвертый (25,7%) участник опроса менее категоричен, но все равно не настроен оптимистично – из-за того, что в программе теперь участвуют только автомобили отечественных марок. Впрочем, этот факт нисколько не смутил примерно шестую часть (16,2%) опрошенных, давших положительный ответ – потому что программа позволит купить хотя бы новый автомобиль LADA.

Напомним, что на программу льготного автокредитования из бюджета выделено 10,2 млрд рублей. Новые условия подразумевают, что теперь скидка на аванс по кредиту выросла и составляет 20% стоимости автомобиля (а для машин, реализуемых на Дальнем Востоке – 25%, с учетом расстояния, которое приходится преодолевать для доставки машин из европейской части страны). Увеличилась и максимальная цена автомобиля, который можно приобрести с господдержкой – с прежних 1,5 млн до 2 млн рублей. Список марок, которые могли принять участие в программе, заметно сократился – одни приостановили производство, другие ушли с рынка, третьим не хватает локализации автокомпонентов. Поэтому льготы распространяются только на покупку моделей LADA, УАЗ и ГАЗ – в комплектациях «до 2 млн рублей».

О том, что еще стало известно в результате опроса – по финансовому положению и расходам, предпочтениям по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, намерениям сменить машину и многом другом – читайте в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».