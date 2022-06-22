Каковы источники финансирования при покупке авто с пробегом?

За последний год цены выросли не только на новые, но и на подержанные автомобили. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какими финансовыми источниками пользуются россияне при покупке автомобиля с пробегом. Полученные результаты базируются на итогах онлайн-опроса, проведенного в мае 2022 года. В данном опросе приняли участие более 1500 автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru.

Выяснилось, что практически каждый второй из участников исследования (51% респондентов) при покупке автомобиля с пробегом планирует использовать только наличные денежные средства, используя для этого собственные накопления и заняв у родных и друзей. Почти каждый четвертый (23%) - возьмет для этих целей потребительский кредит, а каждый пятый (20%) - воспользуется автокредитом. На все остальные возможные источники финансирования такой покупки суммарно приходится не более 6%.

Сравнив полученные результаты опроса с данными аналогичного прошлогоднего исследования, эксперты отметили, что за год число тех, кто при покупке подержанного автомобиля готов прибегнуть к автокредиту, выросло примерно на 6%. Можно предположить, что в современных реалиях этому способствовали как рост цен на подержанные машины (накопить становится труднее), так и изменение отношения финансовых учреждений и дилеров к данному сегменту рынка.

Кстати, о том, как сегодня российские автовладельцы оценивают свое финансовое положение, каков уровень их кредитной загрузки – можно узнать здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв