При какой цене на бензин россияне начнут отказываться от его покупки?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, насколько готовы российские владельцы автомобилей к росту цен на бензин. Продолжат ли они тратить деньги на топливо, если цены на заправках пойдут вверх, или им проще отказаться от его покупки? С этой целью в конце марта – начале апреля 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если бензин вообще не будет дорожать, то число потенциальных потребителей этого вида топлива не изменится (100%). А вот по мере роста его удорожания процент автовладельцев, которые продолжат его покупать, может сильно сократиться.

К примеру, если автомобильное топливо подорожает в среднем до 60 рублей за литр, то число желающих купить бензин снизится со 100% до 80%. При повышении цены до 70 рублей за литр число потенциальных покупателей составит уже две трети (67%). Если же стоимость бензина поднимется до 100 рублей за литр, их останется немногим более трети (37%).

В дальнейшем ситуация может измениться более кардинально: 150 – 170 рублей за литр бензина готовы платить лишь 26% автовладельцев, т.е. лишь каждый четвертый. А при стоимости в 200 рублей за литр и выше таковым уже будет только каждый пятый (20%).

Более подробная информация об ожиданиях и планах людей в нынешних условиях содержится в маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».