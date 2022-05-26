Антифризы SINTEC: каков портрет их покупателей?

Изучая потребительские предпочтения, специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обновленного отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (четвертая волна)» составили обобщенный портрет покупателя антифризов, который выбирает продукцию определенных брендов.

С этой целью был проведен соответствующий онлайн-опрос, по результатам которого выяснилось, что типичный покупатель антифриза SINTEC – человек достаточно энергичного возраста, который в среднем составляет 42 года. Примерно каждый второй (53%) такой покупатель ездит на иномарке и проживает на территории центральной России: на Центральный и Приволжский федеральные округа суммарно пришлось 45% от общего количества респондентов.

Большинство из тех, кто предпочитает покупать охлаждающие жидкости именно такого бренда, делают это в магазинах запчастей (63%). Кроме того, однажды купив антифриз марки SINTEC, многие (87%) готовы повторить свой выбор, потому что их устроило качество охлаждающей жидкости и ее легко найти в продаже.

В обновленном отчете представлены портреты покупателей и по ряду других брендов, присутствующих на рынке (Felix, Лукойл, AGA, Nord, Liqui Moly и пр.). Здесь также содержится информация по узнаваемости, причинах выбора марок, по каждой произведены расчеты индексов NPS, повторной покупки и многое другое.

Примечание: использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ»; уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru