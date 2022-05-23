Когда рост цен на летние шины начнет отпугивать потенциальных покупателей?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» и сайта Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне и дальше покупать летние шины для автомобилей, если они продолжат расти в цене. С этой целью в конце марта – начале апреля 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участие более 4600 автовладельцев.

Как выяснилось в ходе опроса, если рост цен на летние шины остановится, то число их потенциальных покупателей останется прежним (100%). А вот по мере дальнейшего удорожания доля таких автовладельцев, вполне естественно, будет сокращаться. К примеру, если летние шины подорожают в среднем на 10%, то желающих купить их снизится со 100% до 91%.

При повышении цен на 20% число потенциальных покупателей составит 71%. А если рост цен достигнет 40%, то от покупки шин может отказаться каждый второй (останется 45%). Треть автовладельцев (33%) будет в числе желающих купить шины для автомобиля, если их стоимость вырастет на 80%. При росте же цен более чем вдвое может остаться не более четверти потенциальных покупателей.

Какие бренды летних шин пользуются наибольшей популярностью у автовладельцев? Что они думают о следующей покупке? Каков индекс повторной покупки у разных марок? Узнать об этом можно в новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (четвертая волна)», подготовленном специалистами агентства «АВТОСТАТ».