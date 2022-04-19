Каковы планы автовладельцев по обслуживанию автомобиля в 2022 году?

Многие российские автовладельцы подозревают, что в нынешнем году обслуживание автомобиля будет обходиться дороже – из-за вероятного дефицита расходных материалов и роста цен на них. Поэтому примерно каждый четвертый автовладелец предпочел позаботиться об этом заранее.

Такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев». Результаты базируются на итогах онлайн-опроса, проведенного в марте. В опросе приняло участие более 5 тысяч автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru.

Более детальная обработка полученных в ходе опроса ответов позволяет судить о том, что в целом по выборке почти 73% автовладельцев не планируют менять свои привычки в отношении обслуживания автомобиля. В текущем году они будут делать ТО и покупать необходимые расходники, как и раньше – когда придет время, без оглядки на стоимость материалов и услуг по их замене.

Что касается остальных (27,3%), то 22% заранее купили все необходимое. Одни (12,2%) – сделали это, чтобы опередить рост цен, другие (9,8%) – опасаясь объявленных санкций и того, что поставки на рынок сократятся, многие запчасти и материалы для автомобилей окажутся в дефиците. Эксперты отметили, что, судя по полученным данным, представители массового сегмента больше опасаются роста цен, чем премиального, а обладателей «премиум» – в большей степени пугает дефицит запчастей. Опрос также показал, что среди владельцев более дорогих автомобилей выше процент тех, кто записался на ТО заранее и внес предоплату.

Как сегодня автовладельцы в целом оценивают свое финансовое положение? Каковы их опасения в связи с содержанием и владением автомобиля? Какие у них планы по покупке/продаже/замене автомобиля в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете здесь.