Как нынешняя экономическая ситуация повлияла на планы автовладельцев?

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, как сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация повлияла на планы российских автовладельцев.

С этой целью в марте 2022 года был проведен соответствующий онлайн-опрос, в котором приняло участи более 5 тысяч автовладельцев – пользователей сайта Авто Mail.ru. Им был задан вопрос: «Как повлияла на вас и ваши планы сложившаяся ситуация в стране за последние 2 недели?». При этом разрешалось дать несколько вариантов ответа.

Судя по результатам опроса, 60% автовладельцев не почувствовали влияния сложившейся ситуации. А вот некоторые уже предприняли целый ряд мер, чтобы избежать возможных рисков. Так, примерно каждый шестой опрошенный покупал расходники или запчасти для автомобиля (16,4%), либо продукты питания (15,8%).

Практически равная доля респондентов (более 11%) решили купить медикаменты или снять деньги с карт/счетов (чтобы была «наличка»). Более 8% автовладельцев сделали выбор в сторону покупки бытовой техники или электроники, а около 7% – купили одежду и обувь. Лишь 3,1% участников опроса покупали валюту.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Каков уровень их кредитной загрузки? Какие у них планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, либо же по его продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем новом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».