ТОП-10 марок автомобилей, на покупку которых было потрачено больше всего денег

В 2021 году жители РФ потратили на покупку новых легковых автомобилей 3 трлн 054,6 млрд рублей, что на 22,1% больше, чем в 2020 году. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы». Также эксперты составили рейтинг марок, на покупку машин которых было потрачено больше всего денег.

Лидерство тут принадлежит корейской марке Kia, показатель которой составил 340,1 млрд рублей. На втором месте находится продукция японской Toyota (293,8 млрд рублей). Сопоставимые результаты в этом плане имеют немецкий премиум-бренд BMW и отечественная LADA (278,3 млрд и 274,6 млрд рублей соответственно). Замыкает первую пятёрку немецкая премиальная марка Mercedes-Benz (263,7 млрд рублей).

Отметим, что у российского бренда самый низкий показатель средневзвешенной цены в ТОП-10 – 812,3 тыс. руб. А самый высокий он как раз у Mercedes-Benz – 6,4 млн руб.

В ТОП-10 марок по ёмкости* рынка за 2021 год также вошли: Hyundai (250,4 млрд руб.), Volkswagen (158 млрд руб.), Renault (153,3 млрд руб.), Skoda (148,1 млрд руб.) и Nissan (105,3 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что в сравнении с результатами годичной давности у всех представленных марок зафиксирован рост ёмкости рынка. Лучше всего это удалось сделать BMW (+30,4%) и Mercedes-Benz (+26,1%). Наименьшая динамика наблюдается у Volkswagen (+1,3%).

О том, сколько денег было потрачено на машины других брендов, можно узнать здесь.

* Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых автомобилей за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен и продаж машин.