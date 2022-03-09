Владельцы каких автомобилей пользуются смартфонами Apple и Samsung?

В первых числах марта в российских СМИ прошла информация, что американская компания Apple официально объявила о прекращении продаж в России своих устройств. Кроме того, был остановлен экспорт продукции и южнокорейской корпорации Samsung. Все это - на фоне введения санкций в отношении России и событий на Украине.

Однако уже сегодня ситуация выглядит несколько иначе. Если говорить об Apple, то она приостанавливала продажи всего на пару дней и объявилась снова, но уже с новыми ценами (очевидно, здесь в большей степени, чем политика, влияет изменение курса доллара). Что касается Samsung, то тут пока речь идет о приостановке поставок и связано это, возможно, с нарушениями в логистике. В любом случае, на официальных сайтах обеих компаний никаких заявлений об уходе с рынка России нет, реклама продукции продолжена.

Тем не менее, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» заглянули в отчет «Портрет российского автовладельца» и составили список* моделей, собственники которых чаще других используют смартфоны Apple и Samsung.

Оказалось, что больше всего смартфоны Apple предпочитают хозяева автомобилей немецкого премиум-бренда BMW. Лидерство тут принадлежит модели BMW 3 серии - 78,2% владельцев таких машин используют только Apple. На второе место в нашем ТОП-5 вышли собственники BMW 5 серии (74,4%), на третье - те, кто ездят на BMW X3 (69,2%). Предпочитают именно эту марку смартфонов также более половины владельцев Kia K5 (58,5%) и Toyota Camry (54,5%).

Если же рассматривать любителей Samsung, то здесь в ТОП-5 на первое место вышли хозяева Hyundai Santa Fe (40,7%), на второй позиции - собственники Toyota Land Cruiser Prado (35,7%). Далее следуют те, кто ездит на кроссоверах Toyota RAV4, Skoda Karoq и Nissan X-Trail. Примерно 30% их владельцев используют смартфоны корейского производителя.

Это лишь несколько качественных характеристик, связанных с предпочтениями российских автовладельцев. О других их особенностях, а также причинах выбора той или иной модели, впечатлениях после покупки и прочем, можно узнать здесь.

* На основании результатов онлайн-опроса владельцев автомобилей 2018 - 2021 годов выпуска (не менее 100 анкет по каждой модели). Период проведения опроса: апрель - сентябрь 2021 года.

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