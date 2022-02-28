В 2021 году на 1 новый автомобиль в РФ было продано почти 4 подержанных

В нашей стране за последние несколько лет на 1 проданный новый легковой автомобиль приходилось 3 – 4 с пробегом. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в последние два года (2020 – 2021 гг.) это соотношение стало расти.

Если рассматривать рынок новых и подержанных легковых автомобилей в России с 2015 года, то наибольшее соотношение между ними было в 2016 году – ровно 1:4. Потом оно стало смещаться в сторону новых машин, составив в 2018 году 1:3,2. Но затем снова двинулось в сторону вторичного рынка, поскольку за последние три года он чувствовал себя лучше первичного.

Как итог, в минувшем году на 1 новый легковой автомобиль в России было продано почти 4 подержанных. В то время как продажи новых выросли на 3%, то подержанных – на 8%.

Найти как новые машины, так и с пробегом – в салонах проверенных дилеров.